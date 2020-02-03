Посол Великобритании отказалась сообщить местоположение Скрипалей

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт заявила, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Однако дипломат отказалась сообщать, где они находятся, объяснив это их же интересами.

По словам Броннет, британская сторона хочет, чтобы фигуранты этого дела предстали перед судом, а пока расследование будет продолжаться, пишет "Коммерсант". Посол также заверила, что все улики будут тщательно изучены, а судебный процесс - проведен должным образом.

По утверждениям британских властей, Скрипали были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению причастна Россия, однако Москва это категорически отрицает. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Осенью 2019 года Евросоюз еще на год продлил санкции против Москвы за предполагаемое применение химического оружия в Солсбери. Ограничительные меры, под которые попали четверо лиц, причастных, по мнению ЕС, к инциденту в Солсбери, подразумевают запрет на въезд, запрет гражданам Евросоюза сотрудничать с попадающими под санкции лицами, а также заморозку активов для физических и юридических лиц.