Новости

В Польше в ломбард сдана бронзовая медаль ЧР по футболу 2007 года 08:10
Ковальчук уступил бывшему партнеру по СКА 07:58
В Забайкалье медицинские маски подорожали почти в 10 раз 07:46
Посол Великобритании отказалась сообщить местоположение Скрипалей 07:36
"Канзас-Сити Чифс" стал обладателем Супербоула впервые за 50 лет 07:34
Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing 07:20
В Якутии выпустили в продажу дополнительную партию медицинских масок 07:11
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске 06:31
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад 06:08
В США до 11 увеличилось число заразившихся коронавирусом 06:01
Компактный кроссовер Skoda Karoq начали отгружать российским дилерам 06:00
Торги на биржах Китая начались с обвала котировок 05:50
Аптеки Читы за неделю распродали трехгодичный запас масок 05:16
Очередной итальянский город начал продавать дома за один евро 05:16
За пределами Китая число случаев заражения коронавирусом достигло 148 04:46
Уехавшую из Гонконга в Приморье семью из-за коронавируса могут выслать 04:20
У 20 прибывших из Китая французов выявлены симптомы коронавируса 04:15
Драма "1917" стала лучшим фильмом по версии BAFTA 04:14
Школы Хабаровского края и ЕАО эвакуировали из-за угроз 04:04
Более 360 человек скончались от коронавируса в Китае 03:28
За лондонским террористом в момент преступления велась слежка 03:17
Японский эсминец отправился патрулировать Оманский залив 02:46
Трамп посмеялся над попытками Блумберга скрыть свой рост 02:16
Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре 01:50
Черногорец сделал предложение девушке на акции протеста 01:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 07:36
Рубрика: В мире

Посол Великобритании отказалась сообщить местоположение Скрипалей

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт заявила, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Однако дипломат отказалась сообщать, где они находятся, объяснив это их же интересами.

Лавров сравнил расследование крушения MH17 с "делом Скрипалей"

По словам Броннет, британская сторона хочет, чтобы фигуранты этого дела предстали перед судом, а пока расследование будет продолжаться, пишет "Коммерсант". Посол также заверила, что все улики будут тщательно изучены, а судебный процесс - проведен должным образом.

По утверждениям британских властей, Скрипали были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению причастна Россия, однако Москва это категорически отрицает. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Осенью 2019 года Евросоюз еще на год продлил санкции против Москвы за предполагаемое применение химического оружия в Солсбери. Ограничительные меры, под которые попали четверо лиц, причастных, по мнению ЕС, к инциденту в Солсбери, подразумевают запрет на въезд, запрет гражданам Евросоюза сотрудничать с попадающими под санкции лицами, а также заморозку активов для физических и юридических лиц.

В мире Европа Великобритания Отравление Сергея Скрипаля

Главное сегодня

Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре
Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Торги на биржах Китая начались с обвала котировок
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев