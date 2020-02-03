При пожаре в жилом доме в Одессе погибли три человека

Пожар произошел в 5-этажном жилом доме в Суворовском районе Одессы в ночь на понедельник. Спасатели, которые потушили пожар за полчаса, обнаружили на месте катастрофы тела трех человек, двух женщин и мужчины, сообщает пресс-служба украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Установлено, что возгорание произошло в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажки на площади 15 квадратных метров. Его причина устанавливается сотрудниками полиции и оперативной группы Главного управления ГСЧС по Одесской области.

В последнее время в городе-герое произошло несколько крупных пожаров. В январе в Одессе был потушен пожар на площади 80 квадратных метров в здании, которое является памятником архитектуры "Доходный дом Заля". Оно было построено в 1875 году, в 1880-х его реконструировали, надстроив третий этаж. Огонь был потушен только спустя 1,5 часа после получения информации о возгорании, сообщило издание Корреспондент. Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу, никто из них не пострадал.

4 декабря 2019 года мощный пожар, в результате которого погибли на месте происшествия и позже скончались в больницах 16 человек, произошел в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Всего были госпитализированы 30 человек. А в ночь на 17 августа 2019 года в двухэтажном здании одесской гостиницы "Токио стар" произошел пожар: погибли девять человек и пострадали десять человек.