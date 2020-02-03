Новости

Видео: В Беларуси проходит комплексная проверка Вооруженных сил 12:42
Вечером в столицу придут морозы 12:42
В Балаклаве обнаружен арсенал XV века с рыцарскими доспехами 12:37
Чехия приостановит с 9 февраля авиасообщение с Китаем 12:33
ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2 к 2027 году 12:31
Hyundai собирается продать больше всех электромобилей в 2020 году 12:30
Шакира и Джей Ло представили откровенное шоу на Супербоуле 12:28
Февраль в Москве установил два рекорда давления 12:25
Под Красноярском засняли медведя-хозяина таежной избы 12:24
Федор Емельяненко проведет следующий бой летом или осенью 12:20
На космодроме Восточный появятся трамваи 12:18
В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing 12:18
Историка Валентина Янина похоронят в Новгороде в день его рождения 12:03
Иран поддержал наступательную операцию армии Сирии в Идлиб 12:00
В горах Осетии прошли уникальные учения разведчиков 12:00
В Московский зоопарк вернется забайкальский манул 11:59
Голикова озвучила принятые против коронавируса меры 11:44
Орнелла Мути поблагодарила россиянку за подарок 11:43
Самым пожилым молодоженом на Ставрополье стал 91-летний мужчина 11:42
Тело мужчины обнаружили у Поклонного креста в Белгороде 11:41
В Башкирии в квартире нашли мертвого юношу и девочку без сознания 11:40
В граничащем с Приамурьем районе КНР у женщины обнаружили коронавирус 11:39
Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию 11:32
В Подмосковье 13-летняя девочка умерла во время дня рождения 11:28
При пожаре в жилом доме в Одессе погибли три человека 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 11:25
Рубрика: В мире

При пожаре в жилом доме в Одессе погибли три человека

Текст: Андрей Васильев

Пожар произошел в 5-этажном жилом доме в Суворовском районе Одессы в ночь на понедельник. Спасатели, которые потушили пожар за полчаса, обнаружили на месте катастрофы тела трех человек, двух женщин и мужчины, сообщает пресс-служба украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Установлено, что возгорание произошло в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажки на площади 15 квадратных метров. Его причина устанавливается сотрудниками полиции и оперативной группы Главного управления ГСЧС по Одесской области.

В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре

В последнее время в городе-герое произошло несколько крупных пожаров. В январе в Одессе был потушен пожар на площади 80 квадратных метров в здании, которое является памятником архитектуры "Доходный дом Заля". Оно было построено в 1875 году, в 1880-х его реконструировали, надстроив третий этаж. Огонь был потушен только спустя 1,5 часа после получения информации о возгорании, сообщило издание Корреспондент. Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу, никто из них не пострадал.

4 декабря 2019 года мощный пожар, в результате которого погибли на месте происшествия и позже скончались в больницах 16 человек, произошел в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Всего были госпитализированы 30 человек. А в ночь на 17 августа 2019 года в двухэтажном здании одесской гостиницы "Токио стар" произошел пожар: погибли девять человек и пострадали десять человек.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию
Мишустин поручил подготовить документы о ввозе лекарств для тяжело больных
В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей
В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев