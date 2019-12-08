Траур по жертвам пожара в Одессе объявлен на Украине

На Украине объявлен траур в связи с трагедией, произошедшей 4 декабря. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Он также постановил приспустить государственные флаги на зданиях, отменить развлекательные мероприятия и внести изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, в результате пожара в одесском колледже погибли восемь человек. Огонь уничтожил шестиэтажный памятник истории и архитектуры в центре города. По словам тех, кому удалось выбраться из горящего здания, пожарная сигнализация не сработала, а эвакуация происходила в панике.

По одной из версий, источником пожара стал электрический обогреватель. Следствие также не исключает поджога. Возбуждено уголовное дело.