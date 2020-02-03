Пушков: Польша ничего не выиграла

Заявления польских политиков о том, что Варшава, якобы "выиграла исторический спор" у России, являются попыткой выдать желаемое за действительное, считает сенатор Алексей Пушков. На самом деле "Польша ничего не выиграла". Об этом политик написал в своем Twitter.

"Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф, - напомнил Пушков. - С точки зрения международного права Россия - страна-победительница во 2-й мировой войне".

"Польша здесь ничего не изменила. А жёсткая риторика и требование "компенсаций" не могут быть основой для нормализации отношений", - так прокомментировал сенатор участившиеся заявления Варшавы о "репарациях".

Напомним, что днем ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна "выиграла спор с Россией о роли СССР во Второй мировой войне". Варшава критически отреагировала на выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении. В Польше это назвали попыткой переписать историю.

С едким комментарием по этому поводу выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.