Рабочая группа попросит продлить прием поправок в Конституцию ко 2-му чтению

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ намерены обратиться к главе государства и нижней палате парламента с просьбой продлить срок внесения поправок ко второму чтению президентского законопроекта. Об этом рассказал журналистам один из сопредседателей рабочей группы Андрей Клишас.

"В связи с большим количеством поправок в Конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции", - сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин 20 января внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции. 23 января документ был принят в первом чтении, второе предварительно было запланировано на 11 февраля.

По словам сопредседателя рабочей группы, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, по состоянию на утро 30 января в комитет поступило 30 поправок ко второму чтению законопроекта. Параллельно предложения поступают и в рабочую группу. Их количество превысило 150, рассказала член рабочей группы, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что второе чтение может быть отложено до конца февраля - начала марта, чтобы у депутатов было время качественно отработать все предложения.