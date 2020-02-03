"Раскладушку" с гибким экраном от Samsung впервые показали на видео

Известный блогер и дизайнер Бен Гескин поделился в Twitter со своими подписчиками видео с рабочим образцом Samsung Galaxy Z Flip, которому прочат стать "убийцей" Moto Razr.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

В ролике инсайдер показывает аппарат с разных сторон, открывает и закрывает корпус, видимых полос на экране на месте сгиба при этом не заметно.

Девайс на видео представлен в фиолетовом цвете. По предварительным данным, на релизе он будет иметь много разных цветовых решений, так как больше ориентирован на женскую аудиторию.

Приблизительным ценником гаджета с гибким дисплеем, по информации различных источников, называется цифра в 1400 евро (около 98 тысяч рублей).

Ожидается, что Galaxy Z Flip покажут на официальной презентации Samsung, которая пройдет 11 февраля в Сан-Франциско, США.