У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

"Раскладушку" с гибким экраном от Samsung впервые показали на видео

Текст:   Богдан Бобров
03.02.2020,  
17:30
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Известный блогер и дизайнер Бен Гескин поделился в Twitter со своими подписчиками видео с рабочим образцом Samsung Galaxy Z Flip, которому прочат стать "убийцей" Moto Razr.

В ролике инсайдер показывает аппарат с разных сторон, открывает и закрывает корпус, видимых полос на экране на месте сгиба при этом не заметно.

Девайс на видео представлен в фиолетовом цвете. По предварительным данным, на релизе он будет иметь много разных цветовых решений, так как больше ориентирован на женскую аудиторию.

Samsung случайно подтвердила точную дату старта продаж Galaxy S20
Мужчине не продали кофе из-за беспроводных наушников Apple

Приблизительным ценником гаджета с гибким дисплеем, по информации различных источников, называется цифра в 1400 евро (около 98 тысяч рублей).

Ожидается, что Galaxy Z Flip покажут на официальной презентации Samsung, которая пройдет 11 февраля в Сан-Франциско, США.

гаджеты
WhatsApp отключился на миллионах старых смартфонов 02.02.2020
смартфоны
В Европе хотят сделать единую зарядку для мобильных устройств 31.01.2020
samsung
Необычную версию Samsung Galaxy S20 показали на фото 24.01.2020
"Убийцу" Moto Razr от Samsung показали на видео. Характеристики и цена 16.01.2020