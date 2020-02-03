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03.02.2020 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фото: В Ярославле Волга вышла из берегов

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области из-за повышения уровня Горьковского водохранилища подтопило дачи, огороды и гаражи.

В ГУМЧС по региону рассказали, что наиболее неустойчивая ситуация с подъемом уровня воды наблюдается в Ярославле и Ярославском районе. Однако существует вероятность подтопления пониженных участков местности и переливы дорог в Рыбинске, Рыбинском, Тутаевском и Некрасовском районах.

Фото: iStock
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- 29 января началась предпаводковая сработка Рыбинского водохранилища, - рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов. - Среднесуточные сбросы с Рыбинского гидроузла составили 2440 кубометров в секунду. Подъем уровня воды привел к затоплению пониженных прибрежных дачных участков в черте Ярославля и Ярославского района.

Например, в Ярославле, по данным мэрии города, от паводка пострадали 13 участков в СНТ "Заволжье". Кроме того, затоплены 23 участка, относящиеся к Ярославскому району. Начальник городского отдела по ЧС, ГО и обеспечению пожарной безопасности Алексей Чикалев рассказал также, что граждане сообщают о подтоплении коммерческих помещений, подвалов, гаражей. Есть обращение от ТГК-2 о подтоплении тепловой камеры в районе реки Которосль.

В Ярославле вода залила нижний ярус Волжской набережной, частично затопила расположенную на противоположном берегу Волги Тверицкую набережную, где летом функционирует городской пляж. Но на "большую воду" на территории жилых массивов люди пока не жаловались. Несмотря на это, городские власти на случай непредвиденной ситуации уже подготовили пункты для временного размещения людей.

В ГУМЧС пояснили, что социально-значимые и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают. Сейчас уровень Горьковского водохранилища в Ярославле (река Волга) составляет 86,71 метра по балтийской системе (критическая отметка - 88 метров). Сейчас региональный главк МЧС работает в режиме повышенной готовности. Развернут оперативный штаб.

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