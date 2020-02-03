Тела погибших на заводе под Орлом граждан Турции отправили на родину

Двух иностранных рабочих, которые погибли в результате взрыва газа на строящемся предприятии в Мценске 31 января, похоронят на родине в Турции. Их тела уже отправлены семьям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Орловской области. На выходных в регион прибыли представители посольства Турции в России.

Напомним, хлопок газа произошел при монтаже оборудования в цехе ООО "Завод профессионального оборудования" на территории ТОСЭР. По версии следствия, причиной ЧП стало скопление паров лакокрасочных материалов. Погибло пять человек: двое турок и три жителя Мценска.

Еще три гражданина Турции с травмами рук и позвоночника, а также ожогами были доставлены в местную ЦРБ. По информации первого вице-губернатора региона Валентины Нордстрем, двое из них после оказания медпомощи были отправлены домой, одного перевели в областную клиническую больницу, откуда его планируют доставить санитарным транспортом в Москву.

Пострадавшим и их родным незамедлительно была оказана медицинская и психологическая помощь. Семьям погибших рабочих из Мценска до 5 февраля выплатят по 200 тысяч рублей из резервного фонда правительства Орловской области. Распоряжение о выделении средств подписал глава региона Андрей Клычков. Кроме того, родные погибших россиян получат материальную помощь из муниципального бюджета Мценска.

Семьи погибших граждан Турции получат выплаты по медицинской страховке, также отмечается в сообщении правительства Орловской области. Материальную помощь родственникам всех пятерых рабочих, чью гибель повлек за собой взрыв на заводе, окажут и собственники ООО "ЗПО". Они возьмут на себя затраты по организации похорон.

Следственное управление СК по Орловской области продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по факту взрыва - по признакам нарушения требований охраны труда (часть 3 статьи 143 УК РФ).

- На заводе изъята необходимая документация, производятся допросы руководства и сотрудников предприятия, устанавливаются личности всех погибших и пострадавших, принимаются меры для оказания психологической и иной помощи родственникам погибших, - отметили в ведомстве.

На предприятии также проводит проверку Федеральная служба по труду и занятости.