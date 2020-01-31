Появилось видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Кадры с завода в Мценске, где в результате взрыва погибли пять человек, опубликовало следственное управление СК по Орловской области.

Трагедия случилась утром 31 января на территории ООО "Завод профессионального оборудования" ("ЗПО") в строящемся производственном помещении площадью 80 квадратных метров. В металлическом ангаре на улице Автомагистраль, 39 скопились пары лакокрасочных материалов, и около 10 часов произошел хлопок газовоздушной смеси. Горения не последовало, но в цехе частично обрушилась кровля, были повреждены другие конструкции. Судя по опубликованным кадрам, в самом цехе образовались завалы из металлических листов, в крыше образовалась дыра, также повреждено внутреннее перекрытие. Наружная стена здания также оказалась частично выгнута. Изначально сообщалась о четырех погибших и троих пострадавших. Позже спасатели вытащили из-под завалов тело женщины.

Органы СК возбудили уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 143 УК РФ).

На месте происшествия работает оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Орловской области генерал-майора юстиции Анатолия Щурова. Прокуратура также проводит проверку по факту ЧП.

По поручению губернатора Андрея Клычкова создана комиссия для медицинской и социальной помощи пострадавшим и семьям погибших рабочих.

Как сообщили в правительстве региона, предприятие, на котором произошел взрыв, входит в ТОСЭР "Мценск". Оно зарегистрировано для производства металлических дверей и окон, численность сотрудников - около 80 человек. Завод еще не работал, а только монтировал оборудование. В связи с ЧП на всех строящихся объектах в ТОСЭР будут проведены проверки на предмет соблюдения техники безопасности.