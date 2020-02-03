В Московский зоопарк вернется забайкальский манул

В апреле посетители зоопарка смогут вновь увидеть забайкальского манула. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, основное поголовье манулов живет в центре воспроизводства диких видов под Волоколамском. Здесь животные обитают на просторной территории, а условия их обитания максимально приближены к естественной среде, поэтому палласовы коты регулярно приносят потомство. Одного из шести сейчас обитающих сейчас в центре воспроизводства переведут в столичный зоопарк на основную экспозицию. Случится это в апреле после необходимого карантина, а сейчас полным ходом в будущем доме-вольере идет реконструкция.

Отметим, что манул стал официальным символом Московского зоопарка в конце 1980-х годов, а первые представитель этого вида появился в коллекции в 1949 году. Сегодня потомки рожденных в столичном зоопарке манулов живут в зоопарках Азии, Европы и Америки.

Напомним, что в начале нынешнего года умер манул, проживший в зоопарке 10 лет. Этот зверь отличался скрытностью и не часто выходил общаться с посетителями.