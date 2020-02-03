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03.02.2020 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери две иномарки врезались в толпу людей на остановке

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери  в результате наезда двух автомобилей пострадали четыре стоявших на остановке пешехода.

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По информации УМВД по Тверской области, 3 февраля на перекрестке Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери столкнулись два легковых автомобиля - Kia и Volkswagen - с последующим наездом на остановку и стоявших на ней пешеходов.

Пострадали пять человек: четыре пешехода и водитель одного из автомобилей. Со слов официального представителя регионального УМВД Марии Шабановой, тяжелых пострадавших нет.

Согласно предварительной версии, ДТП произошло вследствие того, что один из автомобилей на перекрестке не уступил другому дорогу.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте аварии организовано реверсивное движение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь РГ-Видео

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