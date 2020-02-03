На Камчатке госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В Камчатском крае два человека, приехавшие из Юго-Восточной Азии, госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Еще один находится под домашним наблюдением. Анализы всех трех отправлены на дополнительное изучение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Марину Волкову.

"Явных признаков вирусных инфекций у них нет. Нет температуры, нет проявлений. Но вместе с тем мы взяли у них материалы на обследование и отправили в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Новосибирска для того, чтобы точно установить природу недомогания и не допустить распространение инфекции", - говорится в сообщении.

Результаты исследования станут известны в четверг.

Как сообщалось ранее, на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области.