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03.02.2020 10:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае два человека, приехавшие из Юго-Восточной Азии, госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Еще один находится под домашним наблюдением. Анализы всех трех отправлены на дополнительное изучение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Марину Волкову.

"Явных признаков вирусных инфекций у них нет. Нет температуры, нет проявлений. Но вместе с тем мы взяли у них материалы на обследование и отправили в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Новосибирска для того, чтобы точно установить природу недомогания и не допустить распространение инфекции", - говорится в сообщении.

Результаты исследования станут известны в четверг.

Как сообщалось ранее, на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Распространение нового коронавируса

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