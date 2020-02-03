Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин - Москва, в понедельник пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах власти, в поезде находились 136 граждан КНР. По его словам, по запросу российской стороны всех пассажиров на границе сняли китайские пограничники. С работниками, находящимися в составе, проводят специальные медико-профилактические мероприятия, сообщает портал правительства региона.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно с полуночи 3 февраля.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.