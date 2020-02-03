Организатора смертельной вечеринки в Сибири взяли под домашний арест

Суд избрал меру пресечения организатору так называемой гаражной вечеринки, где накануне погибла 22-летняя девушка. Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, подозреваемого поместили под домашний арест.

Напомним, 27-летний местный житель подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть человека. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля на Бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке. Около двухсот человек стали участниками ночной вечеринки в здании, где ранее располагался кафе-бар, однако в последнее время не эксплуатировавшемся. В четвертом часу ночи рухнула крыша пристройки к основному зданию, которая использовалась в качестве раздевалки.

Под завалами оказались пять человек: двое из них получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице, одна девушка погибла. Есть сведения, что она приехала в Новосибирск из Бурятии, училась на врача в медакадемии.

Как сообщает ТАСС из зала суда, дома у организатора вечеринки были обнаружены наркотические вещества растительного происхождения. Такое же "зелье" правоохранители нашли и в импровизированном ночном клубе, где проходила вечеринка. На месте до сих пор работают криминалисты, расследование уголовного дела продолжается.