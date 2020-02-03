При посадке в Томске у пассажирского самолета разрушилась стойка шасси

Стойка переднего шасси разрушилась у самолета Bombardier CRJ-100, совершившего посадку в томском международном аэропорту имени Н.И. Камова. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, на борту находились 32 пассажира и 4 члена экипажа.

По данным прокуратуры, пострадавших нет. Самолет авиакомпании "РусЛайн" прибыл в Томск рейсом из Екатеринбурга в 05.46 по местному времени. Инцидент потребовал тщательного обследования взлетно-посадочной полосы, из-за чего работа аэропорта была приостановлена на несколько часов.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе аэропорта, на данный момент самолет эвакуирован с полосы, работа воздушной гавани восстановлена, с 12.00 она действует в штатном режиме. Взамен поврежденного самолета авиакомпания предоставила резервный борт.

Приостановка деятельности аэропорта привела к задержке не менее семи рейсов, порядка четырехсот пассажиров ожидали вылета в здании аэровокзала. Другие самолеты были направлены в новосибирский аэропорт Толмачево. В прокуратуре проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.