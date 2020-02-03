Кокорин прокомментировал первый матч за "Зенит-2"

Нападающий Александр Кокорин, сделавший дубль в первом контрольном матче "Зенита-2" на сборе в Турции, поделился своим мнением о прошедшей встрече.

"К партнерам привыкаем, потому что я так понимаю, что много ребят на просмотре еще. И много новеньких ребят, которые в таком составе не играли. Поэтому потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда", - цитирует Кокорина РИА Новости.

Напомним, Кокорин забил два мяча с интервалом в минуту во встрече против бразильского клуба "Гремио Новоризонтино" U21.

Также он отметил не самую идеальную работу арбитра.

"Под нагрузками играли, соперник хороший был такой. Судья, конечно, очень много фолов не свистел. Бразильцы, конечно, какие-то странные были, по ногам очень сильно били. Судья этого не замечал. А так молодцы, дотерпели. Получилась хорошая игра. Это был для ребят хороший спарринг. Я повторюсь: многие вообще вышли в этом составе в первый раз - это молодые парни, которые только начинают свой путь. Все хорошо, выиграли и довольны", - сказал он.