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03.02.2020 22:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин прокомментировал первый матч за "Зенит-2"

Текст: Максим Домчев

Нападающий Александр Кокорин, сделавший дубль в первом контрольном матче "Зенита-2" на сборе в Турции, поделился своим мнением о прошедшей встрече.

"К партнерам привыкаем, потому что я так понимаю, что много ребят на просмотре еще. И много новеньких ребят, которые в таком составе не играли. Поэтому потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда", - цитирует Кокорина РИА Новости.

Напомним, Кокорин забил два мяча с интервалом в минуту во встрече против бразильского клуба "Гремио Новоризонтино" U21.

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Также он отметил не самую идеальную работу арбитра.

"Под нагрузками играли, соперник хороший был такой. Судья, конечно, очень много фолов не свистел. Бразильцы, конечно, какие-то странные были, по ногам очень сильно били. Судья этого не замечал. А так молодцы, дотерпели. Получилась хорошая игра. Это был для ребят хороший спарринг. Я повторюсь: многие вообще вышли в этом составе в первый раз - это молодые парни, которые только начинают свой путь. Все хорошо, выиграли и довольны", - сказал он.

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