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03.02.2020 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аксенов готов стать поручителем для освобождения владельца парка "Тайган"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Для главы Республики Крым Сергея Аксенова стало неожиданностью решение Белогорского суда об аресте на два месяца владельца крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олега Зубкова. Но узнав об изменении меры пресечения из открытых источников, Аксенов предложил свою помощь - а именно готовность стать личным поручителем для изменения меры пресечения судом.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Суд арестовал владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова

- Причина сегодняшнего решения суда - нарушение подписки о невыезде и систематическая неявка в суд без уважительных причин, - отметил Аксенов в Facebook.- Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имею права - он действует в рамках своей компетенции. Необходимо помнить, что требование о явке обязательно для всех. Но если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом.

Напомним, сегодня Олег Зубков арестован прямо в зале суда при рассмотрении уголовного дела об укушенной львом туристке из Кирова.

Дело было открыто по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В октябре 2019 года оно было передано в суд, но заседание суда откладывалось восемь раз из-за неявки свидетелей, обвиняемого или защитника. Зубков 20 января 2020 года не явился в суд, поскольку именно в этот день был на совещании в Москве, посвященном развитию зоопарка.

Сегодня суд принял решение об аресте Зубкова, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия или оказать влияние на свидетелей и потерпевшую.

На прошлой неделе состоялась встреча Олега Зубкова и Сергея Аксенова, на которой они согласовали план устранения нарушений и развития парков.

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