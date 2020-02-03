Губернатор: Кубань готова принять сочинский инвестфорум в любые сроки

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал перенос сроков Российского инвестиционного форума в Сочи, который должен был состояться в городе-курорте с 12 по 14 февраля 2020 года.

"Это справедливое решение правительства, безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Инфраструктура Сочи сегодня позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года, мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены. На инвестиционную политику Краснодарского края перенос форума не повлияет, работу с инвесторами продолжим в прежнем активном режиме", - цитирует слова Кондратьева пресс-служба губернатора Кубани.

Как уже сообщалось, Российский инвестиционный форум в Сочи будет перенесен на другие даты. Причина - распространение по миру коронавирусной инфекции. Предложение об отмене мероприятия, проходящего ежегодно с 2002 года, на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина внесла зампред правительства Татьяна Голикова. Ее поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

- Предлагаю не отменить, а перенести его, как мы обсуждали, на другие сроки, - принял решение председатель правительства. - В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума.

Премьер-министр также поручил Дмитрию Чернышенко вместе с министерством финансов оценить затраты, уже понесенные организаторами форума, чтобы соответствующим образом их компенсировать.