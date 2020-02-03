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03.02.2020 13:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымский астроном и его комета внесены в книгу Рекордов Гиннесса

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

Крымский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший первую в истории исследования космоса межзвездную комету, будет внесен в книгу рекордов Гиннесса. Об этом Геннадий Борисов рассказал "РГ".

Фото: Сергей Винник/РГ
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Сообщение о том, что он и его открытие включены в этот общемировой рейтинг достижений, сам исследователь получил от редактора книги Рекордов Гиннесса.

- Мне сообщили, что меня включают в справочник в разделах "первый астроном-любитель, обнаруживший межзвездный объект" и "первая межзвездная комета", - рассказал "РГ" Геннадий Борисов. - Редактор написал, что рекорд занесли в базу, и он появится в следующем издании книги.

Отметим, что Всекитайское научно-техническое общество включило снимки кометы 2I/Борисова, сделанные космическим телескопом "Хаббл", в топ-10 важнейших научно-технических достижений 2019 года. Снимок кометы эксперты КНР поместили между достижениями группы ученых в создании гибридного риса и выполнением эксперимент по симулированию прибытия на поверхность Марса космического зонда из Поднебесной.

Напомним, свое открытие Геннадий Борисов сделал 30 августа 2019 года на границе созвездий Рыси и Рака. Уже 12 сентября 2019 года Центр малых планет выпустил циркуляр об открытии первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Борисова). Но в тот момент утверждение о том, что она движется из-за пределов Солнечной системы, было лишь гипотезой. Ее еще нужно было подтвердить или опровергнуть. Потому и обозначение у кометы было временное. За пришелицей стали наблюдать Большой Канарский телескоп, обсерватория Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико (США) и другие исследователи.

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С накоплением данных стала очевидна гиперболическая орбита кометы. Подтвердилось предположение о том, что она является межзвездной. 24 сентября 2019 года Международный астрономический союз официально утвердил новое название для первой межзвездной кометы - 2I/Borisov, где I означает внесолнечное происхождение (от англ. interstellar - "межзвездный"), а цифра 2 означает порядковый номер в списке межзвездных объектов. Под номером 1 значится астероид Оумуамуа.

А в начале ноября Геннадий Борисов открыл еще одну, девятую в своей коллекции комету, получившую наименование C2019V1 (Borisov). Она не межзвездная и является объектом Солнечной системы.

Кстати,

Только три человека в мире открыли комет больше, чем россиянин Геннадий Борисов. На счету американца Дональда Мачхольца 12 комет. Первую из них он открыл более 40 лет назад, а 12-ю в 2018 году. Австралийский астроном-любитель Уильям А. Бредфилд открыл 18 комет. Канадский астроном Дэвид Леви вместе с супругами Шумейкерами и в одиночку обнаружил 22 кометы.

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