Суд арестовал владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова

Белогорский районный суд принял решение об аресте на два месяца владельца и директора парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Буквально неделю назад после совещания в Минэконоразвития РФ с ним была договоренность о преодолении скандальной ситуации и устранении нарушений в крымских зоопарках. Но сегодняшнее судебное решение, похоже, нарушило эти планы.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "РГ", что нынешний арест никак не связан с претензиями ветеринарной службы Крыма, потребовавшей закрыть "Тайган" после выявленных нарушений при закупке кормов для животных.

А речь идет о расследовании уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Это дело было возбуждено по факту инцидента в июле 2018 года, когда лев укусил туристку из Кировской области. В октябре 2019 года оно было передано в суд, но заседание суда откладывалось восемь раз из-за неявки свидетелей, обвиняемого или защитника. Сегодня состоялось очередное заседание, и суд принял решение об аресте Олега Зубкова на два месяца. Главный довод следствия - Зубков может скрыться или оказать влияние на свидетелей и потерпевшую.

Формальная причина в том, что Зубков 20 января 2020 не явился в судебное заседание, поскольку именно в этот день был на совещании в Москве, посвященном проблемам зоопарка. Но в этот момент Зубков был на подписке о невыезде, поэтому согласно Уголовно-процессуальному кодексу не имел право покидать регион даже по такому серьезному и важному поводу.

Зубков арестован прямо в зале суда. Адвокат собирается опротестовать сегодняшнее решение суда об изменении меры пресечения.

Напомним, в начале декабря 2019 года постановлением Белогорского районного суда работа парка львов "Тайган" приостановлена на 30 дней. Причиной стал иск Госкомветеринарии, обвинившего парк в кормлении животных просроченным мясом. Но позже, после совещания в Минэкономразвития РФ и встречи Олега Зубкова и главой РК Сергей Аксенова, была достигнута договоренность об устранении всех нарушений и дальнейшем развитии зоопарков бизнесмена.