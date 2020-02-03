Боевой раскрас: На какую работу не возьмут с тату, пирсингом и дредам

В Европе под угрозой частичного запрета неожиданно оказались татуировки. Европейское химическое агентство подготовило список из 4000 вредных для организма химикатов, активно использующихся сегодня при "набивке" тату, на которые могут наложить вето.

Поддержит ли запрет на опасные пигменты наша страна пока неизвестно, но ясно, что и в России тату за последние годы стали не менее популярны, чем в Европе. Может, нам пока и далеко до Германии, где нательный рисунок есть у каждого пятого, а в возрасте от 20 до 29 лет и вовсе у каждого второго, но и у нас сформировалась культура татуировок. Пока в Европе спорят, нужно ли вводить переходный период для тату-салонов, чтобы химическая промышленность успела предложить безопасные "чернила", "РГ" решила выяснить, как относятся к нательным рисункам работодатели? На какую работу сегодня не возьмут с тату, пирсингом и дредами?

Борода и тату приветствуются

- Сегодня маловероятно встреть вакансию, где будет прописано такое требование как "отсутствие татуировок", - сообщили нам в рекрутинговой компании HeadHunter, - все-таки это можно отнести к дискриминации, ограничению или предпочтению по внешности - когда деловые качества не связаны напрямую с внешним видом. А бизнес старается избегать таких историй.

Кроме того, многие работодатели сегодня специально работают над брендом своих компаний, стремясь сделать его привлекательным для молодой аудитории,а строгий запрет на татуировки или пирсинг в эту концепцию никак не вписывается. Поэтому человек с тату вполне может устроиться даже в очень "консервативное" место - в банк, школу, на госслужбу. Правда, нужно быть готовым к дресс-коду и необходимости скрывать рисунки под одеждой.

Более того, все чаще можно встретить вакансии с формулировками: "лояльное отношение к тату и пирсингу", "татуировки приветствуются", "креатив -татуировки, дреды, пирсинг, борода -приветствуется"

При анализе базы вакансий компании за последний год менеджеры нашли всего 33 объявления от работодателей по всей России, в которых встречалась фраза "без татуировок" - это предложения для официантов, администраторов, хостес в статусные отели, рестораны, образовательные и медицинские центры высокого класса, где опрятному и строгому внешнему виду сотрудников уделяется особое внимание.

А как же чиновники и полиция?

Как показал опрос "РГ", и на госслужбе не так категоричны в отношении к тату.

- В администрации города при приеме на работу сотрудников руководствуются исключительно федеральным и региональным законодательством, которое не предусматривает ограничений для поступления на государственную и муниципальную службу для людей с татуировками и пирсингом, -сообщили в мэрии Екатеринбурга. В трудовом договоре оговаривается лишь деловой стиль одежды в рабочее время.

То есть все-таки подразумевается, что, если нательный рисунок имеется, лучше от греха подальше скрыть его под одеждой во время рабочего дня.

Примерно тех же позиций придерживаются в полиции и банках. Очевидно, что никто не уволит сотрудника МВД с татуировкой, которая не видна под формой, ведь он мог нанести ее еще во время службы в армии, например. Тем более, если это хороший полицейский. Но вряд ли в органах с распростертыми объятьями примут сотрудника, например, с тату на лице. Даже если нет прямых запретов по закону, есть еще этический кодекс профессии, который должен демонстрировать достойный образ сотрудника органов, в том числе и своим внешним видом.

К слову, немало шуму в СМИ наделало фото депутата из небольшого города Реж в Свердловской области. У него прямо на голове, где у мужчин обычно бывает проплешина, нанесен большой крест. СМИ связали это с криминальным прошлым народного избранника, он был судим в молодости за хулиганство. Сам депутат утверждает, что это всего лишь байкерская символика.

"За" и "Против"

Димитрий Новгородцев, руководитель IT-компании:

- В нашей работе важны мозги, а не то, как человек выглядит. Если специалист классный, да пусть он приходит на работу хоть с несколькими кольцами в носу, и с татуировкой на лице - для меня это абсолютно не важно. Важен результат. В нашей сфере нужны креативные, нестандартно мыслящие, а это значит, что и выглядят они чаще всего тоже нестандартно. И мне это, признаюсь, даже нравится.

Николай Кауц, директор фирмы по продаже стройматериалов:

- Я не переношу "разрисованных", особенно не понимаю девушек, которые наносят татуировки. Ничего не могу с собой поделать, у меня это ассоциируется исключительно с лагерной субкультурой. Я всегда найду способ, чтобы не принимать такого "неформала" на работу, потому что он мне всех порядочных клиентов распугает. На работе человек должен выглядеть достойно, мы же не на рок-концерте.

Экспертное мнение

Алексей Верхотуро, врач-дерматолог:

- Вредны ли чернила для татуировок? Конечно, да. Я бы сказал, полезных и не бывает. Даже так называемые натуральные, поскольку могут вызывать аллергию. Некоторые пигменты, к слову, невозможно удалить. Например, белые. Они содержат оксид титана, и потом никакой лазер их не возьмет.

Вообще на этом рынке, как я понимаю, царит некоторая вольница, нет гарантии, что в салоне будет использован сертифицированный пигмент. Но даже если краситель с сертификатом, он все равно не безопасен для здоровья. И в общем-то все, кто наносят тату, как правило, об этом знают, и добровольно идут на риск.

Выявлено, что определенные группы красных чернил содержат ртуть. В зеленой и синей краске найден кобальт. Красители могут содержать оксиды металлов, свинец, массу химических соединений, все они заводятся до уровня дермы. По сути это токсины.Они нагружают печень, функция которой - выводить эти тяжелые соединения.

Я уж не говорю о риске самой процедуры нанесения рисунка, нечистоплотный мастер может занести вирус, если не поменял иглу. Бывает, что кожа долго не заживает, начинается процесс отторжения чернил, возникает большая раневая поверхность. То есть вместо красивого тату, можно получить в итоге довольно уродливый участок кожи.

Кстати

Какие тату удаляют

Полина Водинская, врач-косметолог:

- Чаще всего, приходят, чтобы избавиться от "ошибок молодости". Один мужчина, когда служил в армии наколол во всю грудь романтическую надпись с ошибками: "Ленка, люблю тебя, но если ты разАбьеш мне сердце…". Понятно, с такой и на пляже не раздеться. Да и жена у него не "Ленка". Удаление тату лазером процедура болезненная, для полного удаления нужно не менее восьми-десяти сеансов, но он приходит, терпит "эти муки адские".

Просят удалить некоторые имена, считая, что они несут негативную энергию. Например, девушка посчитала, что имя "Инга" у нее на руке обладает такой энергетикой. А кому-то просто надоело тату, которое нанесли несколько лет назад. Как призналась одна клиентка: "Все спрашивают, что означает надпись у меня на руке, меня это достало, вот и решила удалить.

И какие в тренде

Светлана Кулик, мастер тату:

- Все очень индивидуально, невозможно сказать, что в тренде сейчас что-то одно. Все зависит от характера человека. Популярны цветочные композиции, геометрические узоры, випшейдинг - техника создания татуировки с помощью "штриховки", похожей на нанесение штриха карандашом на бумаге. Некоторые молодые девушки просят нанести мультяшных героев. По-прежнему в ходу различные надписи. Некоторые, к слову, приходят с рисунками, которые нарисовали сами, а другим нужны тату с настоящими большими авторскими композициями.