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03.02.2020 01:28
Рубрика: В мире

Республиканцы объявят импичмент Байдену в случае его избрания президентом

Джо Байден. Фото: AP Photo/Matt Rourke Джо Байден. Фото: AP Photo/Matt Rourke
Джо Байден. Фото: AP Photo/Matt Rourke

Если бывший вице-президент и демократ Джо Байден победит на выборах президента США в ноябре, то Республиканская партия незамедлительно начнет подготовку к его импичменту. Об этом в воскресенье заявила сенатор-республиканец Джони Эрнст в интервью агентству Bloomberg.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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По ее мнению, демократы в конгрессе не до конца понимают последствий своих попыток отстранения президента США Дональда Трампа от должности. Эрнст предупредила, что Байдену следует быть крайне осторожным в своих пожеланиях, "потому что может создаться ситуация, при которой люди сразу после избрания президентом Байдена начнут изъявлять намерение объявить ему импичмент", - цитирует сенатора ТАСС.

Байдена могут обвинить в том, что в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы ему было поручено искоренять коррупцию на Украине, а в это время сын Байдена получал более миллиона долларов в год в правлении украинской компании Burisma, пояснила Эрнст.

Напомним, в сентябре прошлого года Палата представителей конгресса США с подачи демократов объявила импичмент Дональду Трампу. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Были утверждены обвинения по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Для отстранения президента потребуется две трети голосов сенаторов. Однако республиканское большинство в Сенате выносить импичмент Трампу не намерено. Итоговое голосование состоится в среду пятого февраля.

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