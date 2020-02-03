Ростуризм: Все российские организованные туристы вернулись из Китая

"По состоянию на 3 февраля 2020 года организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет", - говорится в сообщении ведомства.

По поступившей информации от туроператоров, работающих по китайскому направлению, в Россию вернулись все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китае на острове Хайнань. Туроператоры поставили дополнительные чартеры, потому туристы с датами вылета после 4 февраля смогли вылететь заранее, отметили в Ростуризме. Последним прибыл рейс Azur Air ZF756 в 7:36 утра приземлился во Внуково.

Всего на 27 января в Россию вернулись все 5,6 тысячи организованных туристов. "Ростуризм продолжит наблюдать за ситуацией в ежедневном режиме", - заметили в ведомстве.