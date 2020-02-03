Разные миры надо не сталкивать, а совмещать. А в спорах о том, какая энергетика лучше отвечает вызовам XXI века, следует искать золотой компромисс, который не заводил бы в тупик бедные страны и не лишал стимулов всех остальных. С таким настроем берется за новое для себя дело Сергей Брилев - журналист-международник, телеведущий, автор документальных фильмов и книг самой разной направленности, руководитель Института Беринга-Беллинсгаузена.

С 3 февраля он еще и президент Ассоциации "Глобальная энергия".

Как стало известно "Российской газете", такое предложение было сделано Брилеву в декабре, а 3 февраля оно юридически оформлено солидарным решением трех соучредителей ассоциации и самой премии. Это, напомню, "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ФСК ЕЭС" ("Россети"). В официальном сообщении сказано, что "в качестве руководителя организации Сергей Брилев приступит к управлению действующими проектами "Глобальной энергии", а также займется развитием новых направлений".

Мы решили по-своему и подробно расспросить коллегу: как он на такое решился? Какие перед ним поставлены задачи? Где на все уже начатое и замышляемое вновь время найдет?

Сергей Брилев: Да, это четвертая для меня параллельная ипостась. Но если с тремя я справился, должен справиться и с четвертой. Факт есть факт: я буду первым президентом "Глобальной энергии", что называется, без отрыва от другого производства.

На общественных началах? Или все-таки работа оплачиваемая?

Сергей Брилев: Естественно, оплачиваемая работа.

А какие еще "ипостаси"?

Сергей Брилев: Начнем с того, что я остаюсь ведущим программы "Вести в субботу". Второе, что меня серьезно увлекает, - академическая стезя. Я уже кандидат исторических наук, пишу докторскую. В архив Коминтерна хожу, как на работу. У меня и сейчас в кармане два пропуска: на телеканал "Россия" и туда. За минувший год обработал два ящика архивных документов. В 2019-м вместе с моим английским соавтором Бернардом О´Коннором выпустил книгу "Разведка. "Нелегалы" наоборот" - о взаимодействии советских и британских спецслужб в годы Второй мировой. К Дню Победы выйдет продолжение.

Есть и третья параллельная жизнь. Уже много лет назад я и мои южноамериканские товарищи учредили в Монтевидео Институт Беринга-Беллинсгаузена. Для понимания: например, мы - соорганизаторы всех российско-латиноамериканских мероприятий Петербургского экономического форума. А буквально только что нашими стараниями установлен памятник Беллинсгаузену на станции его имени в Антарктиде…

Ценнейшее завоевание за 17 лет с момента учреждения "Глобальной энергии" - номинационный процесс. Тут надо только холить и лелеять

Впечатляет. Но ведь все это помимо работы дома, в отпуске, по ночам требует порой физического присутствия - в одно время в разных местах.

Сергей Брилев: Все решаемо: 75 полетов в год для меня уже факт. При этом сознаю, что "Глобальная энергия" потребует особого внимания. И две последние недели, еще не вступив в новую должность, бывал в офисе Ассоциации, постепенно знакомился с сотрудниками, пытался экспериментально понять, какой у меня будет график взаимодействия с ними. Учредителям, когда от них поступило предложение возглавить Ассоциацию, я сразу сказал: мне это интересно, но бросать то, что делаю на всех моих фронтах, не могу, не хочу и не буду. Сошлись на том, что я стану отвечать в большей степени за внешние связи и имидж Ассоциации. Собственно, от меня ожидают именно здесь серьезного приращения. А ежеминутное управление офисной работой - ответственность других менеджеров.

Какая GR-активность видится вам за пределами России?

Сергей Брилев: Знаете, когда я писал последнюю книжку, я выучил такое выражение - "разведка с территории". Не где-то за границей, а на острове Русский, на Восточном экономическом форуме, на одну сцену в последние годы выходили первые лица России, Индии, Китая, Кореи, Малайзии, Монголии, Японии. И дважды меня приглашали быть модератором этих сессий. Поэтому не будем забывать, что для международного GR есть теперь первоклассная платформа и в России - "Росконгресс". Это во-первых.

Во-вторых, есть, конечно, на что посмотреть по линии ООН. С ней тесно связан глава Международного комитета премии господин Рае Квон Чунг. По моему прежнему опыту знаю, как много интересного и полезного можно выстроить со специализированными структурами ООН. В том числе и средства привлекать, не разоряя раз за разом собственных учредителей. Буквально на днях обсуждал тематику Ассоциации с председателем предыдущей Генассамблеи эквадоркой Марией Фернандой Эспиносой и с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.

С ним-то что и зачем?

Сергей Брилев: Так ведь Сент-Винсент и Гренадины сейчас - непостоянный член Совбеза! А я считаю, что нам, в Москве, надо помнить: Россия - одновременно и крупнейшая экономика, и развивающаяся страна. Вот и на орбиту Ассоциации я намерен привлечь побольше людей не только из США и Европы, но и из Индии, Латинской Америки, Африки. Ну, а на этой неделе у меня - Лондон. Встречаюсь с рядом экспертов, которых знаю еще с 1990-х и чьи связи не подорвал никакой "брекзит". Вместе с главой Наблюдательного совета Ассоциации Олегом Бударгиным имеем назначенную встречу в штаб-квартире Мирового энергетического совета - МИРЭС. Это между прочим старейшая организация, которая была создана при удивительных условиях.

39 ученых из 13 стран стали лауреатами премии "Глобальная энергия" за 17 лет ее существования. И 39 миллионов рублей составляет сейчас ежегодный премиальный фонд

Чем они удивительны?

Сергей Брилев: А тем, что Советский Союз, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты учредили этот Совет еще за два десятилетия до создания антигитлеровской коалиции. В 2022 году Совет проводит большой энергетический сбор в Санкт-Петербурге.

До него еще два года. Какие-то свои шаги уже намечаете?

Сергей Брилев: Первым для нас новым форматом по выработке молодежной повестки с прицелом как раз на МИРЭС станут Сочинские энергетические чтения. Вместе с образовательным центром "Сириус" собираем под двести талантливых школьников и студентов. Причем не только тех, что сделали своим выбором энергетику, но и будущих международников. Ведь не дело, что энергетики не всегда понимают в окружающей их политике. В свою очередь, тем, кто в великой энергетической державе занимается политикой, просто грех не разбираться в энергетике.

Перед ними выступят ведущие ученые. А рядом будут представители известных компаний. Пусть молодежь и бизнес присмотрятся друг к другу на полях научных чтений.

Кого-то, может, и на работу пригласят?

Сергей Брилев: Именно так. Надо совмещать разные миры. У меня, кстати, ровно такой опыт в Институте Беринга-Беллинсгаузена: я регулярно приглашаю ученых на бизнес-конференции. А бизнес привлекаю к богоугодным научным делам - так обычно говорю, хоть и далек от церкви.

Но есть и еще одна важная для меня история. К чтениям, об этом я сразу сказал, надо привлечь студентов не только столичных вузов. Так, ждем ребят из Кузбасса.

Почему именно Кузбасс?

Сергей Брилев: Потому что нужно активнее вовлекать в нашу орбиту российские регионы. А конкретно Кузбасс я хорошо знаю: когда снимал фильм "Другой уголь", побывал на многих разрезах и шахтах. Сам видел, как пласт пузырится метаном. Считаю, что тот, кто намерен идти в угольщики, должен иметь доступ к лучшим международным практикам и внимать лучшим лекторам.

Где еще помогает журналистский опыт?

Сергей Брилев: Очень хорошим подспорьем для меня стало создание фильма "Тяжелая нефть". Я тогда лично проехал по многим месторождениям в Татарстане, Ханты-Мансийске, Коми. Можете меня включить в клуб тех, кто лично выбивал керн кувалдой. До и после этого бывал у нефтяников и газовиков Азербайджана, Британии, США.

В Аргентине, в провинции Неукен, видел поистине экзотическое месторождение. В переводе на русский - "Мертвая корова". Представьте - пустыня, посреди которой течет полноводная река. Но особенность почв там такая, что растительности, жизни эта река не дает. Для добычи сланцевой нефти - идеал: безлюдье, много воды, и сами пласты залегают на глубине, которая безопасна с экологической точки зрения.

А совсем недавно я был в Горно-Алтайске, где невольно вспомнил про… Эквадор. И Россия, и Эквадор - нефтяные страны. Но в горы не дотянешь ни нефтепровод, ни ЛЭП. Вот - идеальная история для солнечной энергетики.

Словом, вся эта тема для меня не чужая. Так сложилось, что жизнь будто вела меня к звонку из "Глобальной энергии".

Перед нашей встречей походил по сайту "Глобальной энергии". Выглядит вполне….

Сергей Брилев: Мог бы быть и современнее.

Тем не менее уже сейчас там можно самому себя проэкзаменовать, ответив на вопросы энергетической викторины. А вслед за этим прямо на сайте - подать онлайн-заявку на вступление в пул экспертов, которые имеют право номинировать на премию.

Сергей Брилев: Вот это - очень хорошо. Ценнейшее завоевание "Глобальной энергии" - номинационный процесс. Тут, что называется, только холить и лелеять. Как и сам Международный комитет по присуждению премии - его работа будет оставаться прозрачной и независимой.

Даже при том, что учредители премии порой бывают озадачены? Знаю, что в прошлом году Международный комитет не стал присуждать премию в субноминации "Традиционная энергетика". А ведь компании-учредители связаны именно с ней…

Сергей Брилев: Я для себя пока понял следующее. По действующим сейчас правилам Международный комитет может присудить премии минимум в двух, максимум - в трех номинациях. В прошлом году интересных для себя заявок по номинации "Традиционная энергетика" комитет, к сожалению, не увидел. Конечно, это печально. Особенно для России, где традиционная энергетика - основа основ. Поэтому уже намечена встреча в Академии наук - будем предлагать, чтобы академики почаще заходили на сайт "Глобальной энергии". Надо выдвигаться-выдвигаться-выдвигаться. Но и творить-творить-творить.

Чтобы премия становилась более узнаваемой - в самой России и за рубежом, ее надо прописать в информационном поле. Сейчас у "Глобальной энергии" два генеральных инфопартнера - ТАСС и "Евроньюс". Вы полагаете, этого достаточно? Или чего-то не хватает?

Сергей Брилев: Сейчас, на мой взгляд, появляется много новых, весьма эффективных и при этом низкозатратных способов повышения цитируемости в медиапространстве - и в традиционном, и в новом. Далеко не всегда многомиллионный контракт на пиар-обслуживание - лучший рецепт. Поэтому мне есть, что обсудить с медиапартнерами Ассоциации исходя из взаимных интересов.

Еще за два десятилетия до создания антигитлеровской коалиции СССР, США и Соединенное Королевство учредили Мировой энергетический совет

"Глобальная энергия", о чем мы уже сообщали, вошла в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по версии Международной обсерватории IREG. И в рейтинге престижности ICDA она в категории "мегапремии". Стоит ли перед вами задача поднимать престиж и рейтинг самой премии?

Сергей Брилев: Конечно. Правда, после снижения курса рубля премия перестала быть "миллионником" в долларах. Но даже после стабилизации российской экономики для Ассоциации момент остается, конечно, непростым. По тому, с чем сталкиваюсь в разных своих ипостасях, вижу: сейчас практически все крупные российские компании, не сговариваясь, стали выносить вопросы о выделении средств на некоммерческие проекты на совет директоров или на правление. Прежде это решалось по обыкновению единолично - руководителем или кем-то из пиарщиков. А сейчас - на совет. И там неизбежно находятся те, кто спрашивает: нам какой от этого бизнес-прок?

В последние недели мы регулярно встречаемся с учредителями, привлекаем экспертов, выясняем, чем учредители довольны, чем недовольны, чего хотят. Уже сейчас одно могу сказать определенно: до 1 марта им надо представить обновленную концепцию "Глобальной энергии".

Благодарю за откровенные ответы и желаю отыскать в сутках не видимый никому 25-й час.

Сергей Брилев: Спасибо. Но думаю, обойдемся без него.

Досье "РГ"

"Глобальная энергия" изнутри и снаружи

Премия "Глобальная энергия"

Как международная награда учреждена в России в 2002 году и присуждается ежегодно за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики.

Премии могут быть удостоены открытия, изобретения, фундаментальные исследования в области глобальной энергетики. Инженерные проекты, инновации, которые помогают более эффективно использовать энергию. Разработки новых источников энергии и путей их использования. Прорывные проекты сбережения энергии и передачи ее на расстояние.

По итогам 17 номинационных циклов лауреатами стали 39 ученых из Австралии, Австрии, Британии, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии, Японии. С 2019 года у премии появились три субноминации: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика", "Новые способы применения энергии". Вместе с денежным вознаграждением лауреатам вручаются памятная медаль, дипломом и золотой нагрудный знак.

Ассоциация "Глобальная энергия"

Создана как неправительственная структура (до 2010-го - фонд, потом - некоммерческое партнерство, с 2016-го - ассоциация) для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, популяризации энергетической отрасли и стимулирования научных исследований, а также для содействия в развитии международного научно-энергетического сотрудничества. Она же управляет одноименной премией как организация-оператор.

Параллельно с этим реализует Международную молодежную программу "Глобальная энергия" - проект, направленный на стимулирование научной деятельности молодых ученых и молодых специалистов в области энергетики путем выделения им грантов и личных премий.

Другое важнейшее направление нацелено на развитие энергетического диалога между странами, консолидацию международного научного сообщества, обсуждение глобальных энергетических проблем и выработку мер для их решения. Ассоциация проводит ежегодный саммит "Глобальная энергия", собственные панельные сессии, "круглые столы", форсайт-сессии в рамках ведущих отраслевых мероприятиях, организует публичные лекции лауреатов премии, членов Международного комитета и экспертов "Глобальной энергии".

Кому дано право номинировать на премию

Сейчас в номинационном пуле более 3 тысяч человек. Это уже состоявшиеся лауреаты премии "Глобальная энергия", а также лауреаты Нобелевской премии и еще восьми международных премий с высоким рейтингом: Kyoto, Max Planck, Вульфа, Бальцана, шейха Зайеда, Energy Globe, Goldman Environment, UNEP Sasakawa Prize. Кроме того номинировать могут члены Российской академии наук и академий наук иностранных государств, ученые и/или организации в лице своих представителей, прошедшие верификацию на сайте премии https://globalenergyprize.org/ru/ и получившие подтверждение статуса номинирующего, а также лица, специально приглашенные организатором премии в состав номинационного пула. Каждый из номинирующих вправе подать не более трех номинационных представлений в течение одного номинационного цикла.

Весь номинационный процесс премии "Глобальная энергия" стремятся держать максимально прозрачным. Самовыдвижение на премию исключается.

Как определяют лауреатов

Все поступившие представления на премию проходят предварительную профессиональную экспертизу. С этой целью организаторы премии формируют пул независимых экспертов, персональный состав которого не разглашается. Каждая работа оценивается тремя независимыми международными экспертами - с составлением акта по единой утвержденной форме. После этого для каждого номинанта рассчитывается средний балл. Финальное решение по определению лауреатов текущего года принимает Международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия", в состав которого входят 20 ученых из 14 стран. Сейчас его возглавляет доктор Рае Квон Чунг, который известен как член и ведущий автор Межправительственной группы экспертов по изменению климата, отмеченной в 2007 году Нобелевской премией мира.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Александр Емельяненко

Визитная карточка

Сергей Брилев родился в 1972 году в Гаване. Окончил МГИМО, Институт иностранных языков Монтевидео, курсы Би-би-си и Агентства международного развития (США). В профессию пришел через отдел науки и образования "Комсомольской правды", два года был спецкором международного отдела "Московских новостей". С 1995 года - на телеканале "Россия", последние двенадцать лет - бессменный ведущий программы "Вести в субботу". Трижды становился лауреатом ТЭФИ.

Основная журналистская специализация - эксклюзивные интервью с мировыми лидерами. Из числа руководителей стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН это - президенты России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, британские премьер-министры Тони Блэр, Гордон Браун и Дэвид Кэмерон, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян, президенты США Джордж Буш и Барак Обама, президенты Франции Валери Жискар д"Эстен, Николя Саркози, Эмманюэль Макрон.

Помимо своей журналистской работы Сергей Брилев занимается общественной и научной деятельностью. Подготовил и в октябре 2016 года защитил в МГИМО диссертацию "Советский фактор в политике малых стран Латинской Америки в канун и во время Второй мировой войны" на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Положительный отзыв на подготовленную к защите работу Сергея Брилева дали доктор исторических наук Сергей Караганов (НИУ "Высшая школа экономики") и академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.