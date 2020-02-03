Новости

Арктическую БМП "Рыцарь" создали в России 12:48
Видео: В Беларуси проходит комплексная проверка Вооруженных сил 12:42
Вечером в столицу придут морозы 12:42
В Балаклаве обнаружен арсенал XV века с рыцарскими доспехами 12:37
Чехия приостановит с 9 февраля авиасообщение с Китаем 12:33
ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2 к 2027 году 12:31
Hyundai собирается продать больше всех электромобилей в 2020 году 12:30
Шакира и Джей Ло представили откровенное шоу на Супербоуле 12:28
Февраль в Москве установил два рекорда давления 12:25
Под Красноярском засняли медведя-хозяина таежной избы 12:24
Федор Емельяненко проведет следующий бой летом или осенью 12:20
На космодроме Восточный появятся трамваи 12:18
В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing 12:18
Историка Валентина Янина похоронят в Новгороде в день его рождения 12:03
Иран поддержал наступательную операцию армии Сирии в Идлиб 12:00
В горах Осетии прошли уникальные учения разведчиков 12:00
В Московский зоопарк вернется забайкальский манул 11:59
Голикова озвучила принятые против коронавируса меры 11:44
Орнелла Мути поблагодарила россиянку за подарок 11:43
Самым пожилым молодоженом на Ставрополье стал 91-летний мужчина 11:42
Тело мужчины обнаружили у Поклонного креста в Белгороде 11:41
В Башкирии в квартире нашли мертвого юношу и девочку без сознания 11:40
В граничащем с Приамурьем районе КНР у женщины обнаружили коронавирус 11:39
Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию 11:32
В Подмосковье 13-летняя девочка умерла во время дня рождения 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 12:28
Рубрика: Культура

Шакира и Джей Ло представили откровенное шоу на Супербоуле

Текст: Инга Бугулова

Две знаменитые на весь мир латиноамериканки - Дженнифер Лопес и Шакира - устроили танцевальное шоу в перерыве Супербоула, завершившегося накануне в Майами. Фубольные болельщики от выступления певиц остались в восторге, покоряет неожиданный звездный выход и Сеть.

Видео, опубликованное на официальном канале Национальной Футбольной Лиги (NFL), посмотрели на данный момент более 11 миллионов раз. Сначала Шакира и Дженнифер Лопес (обе в сияющих нарядах) представили свои сольные номера, а в конце вышли на сцену вместе и исполнили хит 2010-го - песню чемпионата мира по футболу в ЮАР.

Фото: @billieeilish/ instagram.com
Билли Айлиш споет на вручении "Оскара"

В комментариях футбольные фанаты пишут, что наблюдая столь горячие танцы, даже забыли, что пришли вообще-то болеть за любимую команду. Не остались в стороне и звезды.

Так, Леди Гага отметила, что "Джей Ло и Шакира сбыли просто невероятными".

"Я танцевала и улыбалась во время всего шоу в перерыве", - написала певица в своем Twitter.

Напомним, в финальном матче встречались "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". "Канзас-Сити чифс" выиграли Супербоул со счетом 31:20.

Культура Музыка Поп-музыка РГ-Фото РГ-Видео

Главное сегодня

Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию
Мишустин поручил подготовить документы о ввозе лекарств для тяжело больных
В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей
В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?