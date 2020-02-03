Шакира и Джей Ло представили откровенное шоу на Супербоуле

Две знаменитые на весь мир латиноамериканки - Дженнифер Лопес и Шакира - устроили танцевальное шоу в перерыве Супербоула, завершившегося накануне в Майами. Фубольные болельщики от выступления певиц остались в восторге, покоряет неожиданный звездный выход и Сеть.

Видео, опубликованное на официальном канале Национальной Футбольной Лиги (NFL), посмотрели на данный момент более 11 миллионов раз. Сначала Шакира и Дженнифер Лопес (обе в сияющих нарядах) представили свои сольные номера, а в конце вышли на сцену вместе и исполнили хит 2010-го - песню чемпионата мира по футболу в ЮАР.

В комментариях футбольные фанаты пишут, что наблюдая столь горячие танцы, даже забыли, что пришли вообще-то болеть за любимую команду. Не остались в стороне и звезды.

Так, Леди Гага отметила, что "Джей Ло и Шакира сбыли просто невероятными".

"Я танцевала и улыбалась во время всего шоу в перерыве", - написала певица в своем Twitter.

Напомним, в финальном матче встречались "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". "Канзас-Сити чифс" выиграли Супербоул со счетом 31:20.