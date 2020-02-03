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03.02.2020 21:10
Рубрика: В мире

Убийство под наблюдением

Следившая за Судеш Амманом полиция не смогла предотвратить теракт
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Преступник, совершивший нападение на прохожих на юге Лондона, ранее уже отбывал наказание за терроризм. Как сообщили представители Скотленд-Ярда, 20-летний Судеш Амман сидел в тюрьме и вышел на свободу лишь несколько дней назад. В 2018 году его осудили на три года и четыре месяца за распространение экстремистских взглядов (публикацию видеороликов террористической направленности в интернете и хранение на компьютере инструкций по изготовлению бомб и совершению нападений с применением ножей. - Ред.), а также подстрекательство к убийству. По сведениям местных СМИ, он подговаривал свою девушку избавиться от родителей.

Каким образом Амман с таким набором обвинений оказался на свободе, до конца не ясно. Предположительно, его могли отпустить по УДО (90 процентов заключенных в Великобритании автоматически выходят по УДО, отбыв в тюрьме только половину назначенного срока). По одной из версий, Аммана освободили в рамках полицейской спецоперации: за подозреваемым велась слежка прямо в день теракта. "Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте", - рассказала помощница комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси. Примечательно, что совершенное нападение один в один напоминает предыдущий теракт. 29 ноября 2019 года 28-летний Усман Хан также с муляжом взрывного устройства на поясе набросился с ножом на людей в здании гильдии рыботорговцев Лондона. Тогда погибли два человека, прежде чем полицейские застрелили злоумышленника.

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В связи с произошедшими событиями мэр Лондона Садик Хан подверг критике британское правительство. "За последние три месяца у нас произошли два нападения с участием осужденных за терроризм мужчин, которые были освобождены и продолжили причинять серьезный вред. Нам известно о существовании более 70 человек, осужденных за совершение связанных с терроризмом преступлений и которые были освобождены из тюрьмы. Что делает правительство, чтобы убедиться, что они не представляют угрозы для общества? Рост преступности, который мы наблюдаем, является следствием проводимой политики и сокращения государственных расходов", - заявил Хан.

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