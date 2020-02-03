Каким образом Амман с таким набором обвинений оказался на свободе, до конца не ясно. Предположительно, его могли отпустить по УДО (90 процентов заключенных в Великобритании автоматически выходят по УДО, отбыв в тюрьме только половину назначенного срока). По одной из версий, Аммана освободили в рамках полицейской спецоперации: за подозреваемым велась слежка прямо в день теракта. "Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте", - рассказала помощница комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси. Примечательно, что совершенное нападение один в один напоминает предыдущий теракт. 29 ноября 2019 года 28-летний Усман Хан также с муляжом взрывного устройства на поясе набросился с ножом на людей в здании гильдии рыботорговцев Лондона. Тогда погибли два человека, прежде чем полицейские застрелили злоумышленника.

В связи с произошедшими событиями мэр Лондона Садик Хан подверг критике британское правительство. "За последние три месяца у нас произошли два нападения с участием осужденных за терроризм мужчин, которые были освобождены и продолжили причинять серьезный вред. Нам известно о существовании более 70 человек, осужденных за совершение связанных с терроризмом преступлений и которые были освобождены из тюрьмы. Что делает правительство, чтобы убедиться, что они не представляют угрозы для общества? Рост преступности, который мы наблюдаем, является следствием проводимой политики и сокращения государственных расходов", - заявил Хан.