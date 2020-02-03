Джокович потеснил на теннисном Олимпе испанца Рафаэля Надаля. Нынешняя неделя станет для серба 276-й на вершине табели о рангах. И он пока третий в списке самых "долгоиграющих" первых ракеток мира. Рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (310). Вторым идет уже завершивший карьеру американец Пит Сампрас (286). Как посчитали на официальном сайте тура, Новак может подвинуть и Роджера, если не уступит лидерство до 5 октября.

Сам Джокович настраивается превзойти другое достижение швейцарца, на счету которого 20 побед на турнирах "Большого шлема". У серба их пока 17. У Надаля - 19.

- Я сделаю все возможное, чтобы использовать свой шанс и попытаться обновить рекорд, - цитирует Джоковича Eurosport. - В этом сезоне, максимум в следующем. Я собираюсь сосредоточиться на этом, учитывая, сколько сил и энергии потребуется для достижения этой цели.

Возвращаясь к рейтингу ATP, отметим, что финалист австралийского "мэйджора" австриец Доминик Тим стал четвертой ракеткой мира, француз Гаэль Монфис - девятой, бельгиец Давид Гоффен - десятой. Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере поднялся на 15-е место и обошел Карена Хачанова. Тот сохранил 17-ю строчку.

В "двадцатке" лучших теннисистов по-прежнему три россиянина: Медведев, Рублев и Хачанов

В женском рейтинге тоже много перемен. Чемпионка Australian Open американка Софья Кенин, родившаяся в Москве, дебютировала в топ-10 на седьмой позиции. Румынка Симона Халеп теперь занимает второе место, украинка Элина Свитолина - четвертое, швейцарка Белинда Бенчич - пятое, голландка Кики Бертенс - восьмое. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, расположилась на 28-й позиции. Австралийка Эшли Барти осталась лидером. Хотя Кенин метит на ее место уже в ближайшей перспективе.

- Не знаю, как получится, но надеюсь, что я смогу стать первой ракеткой мира уже в 2020 году. Это моя мечта, то, к чему стремлюсь и чего всеми силами стараюсь достичь, - приводит слова The Age.