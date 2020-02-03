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03.02.2020 02:16
Рубрика: В мире

Трамп посмеялся над попытками Блумберга скрыть свой рост

Фото: AP Photo/Charlie Neibergall Фото: AP Photo/Charlie Neibergall
Фото: AP Photo/Charlie Neibergall

Президент США Дональд Трамп с удовольствием бы посоперничал на предстоящих выборах с демократом Майклом Блумбергом. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, не упустив возможности пошутить.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Так, по словам Трампа, у Блумберга маленький рост и поэтому он попросил себе для дебатов подставку. По мнению американского лидера, можно быть низким и это нормально. Но почему Блумбергу дали подставку, а другому кандидату - Кори Букеру - нет? "Думаю, это очень нечестно по отношению к остальным демократам", - цитирует Трампа РИА Новости, отмечая, что рост действующего президента 190 сантиметров, а Блумберга - 173.

Напомним, Трамп переизбирается на второй четырехлетний срок. Миллиардер Блумберг сможет стать его соперником, если получит поддержку избирателей на праймериз и будет избран единым кандидатом от Демократической партии на съезде в июле. Пока же политик не входит в тройку наиболее популярных демократов.

Ранее Блумберг выступил с заявлением, что тратит все свои деньги на то, чтобы избавиться от президента Дональда Трампа, а в президенты идет с целью "нанести поражение Трампу и восстановить Америку". Отметим, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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