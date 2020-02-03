У 20 прибывших из Китая французов выявлены симптомы коронавируса

Почти 20 человек, доставленных из Китая во Францию чартерным рейсом, будут находиться под наблюдением врачей из-за выявленных симптомов вирусного заболевания.

Напомним, самолет Airbus A380 приземлился в аэропорту города Истр в минувшее воскресенье. На борту находились 250 человек из 30 стран, в том числе 65 французов. "Примерно 20 человек остались в районе аэродрома. Необходим двухнедельный карантин", - цитирует РИА Новости министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже более 360 человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Уточняется, что состояние 2296 человек медики оценивают как тяжелое. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.