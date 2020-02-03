В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing

Иран прилагает усилия по решению всех правовых вопросов, связанных с авиакатастрофой украинского лайнера под Тегераном, включая размеры компенсаций семьям погибших. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

"Создан совместный комитет, мы успешно провели несколько раундов консультаций. МИД Ирана также входит в этот комитет, и мы стремимся к урегулированию всех вопросов правовым путем. И один из таких вопросов - это тема компенсаций", - сказал иранский дипломат, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне украинский лидер заявил, что предложенная властями Ирана сумма компенсаций семьям жертв крушения Boeing слишком мала. По его словам, Киев будет добиваться от Тегерана больших выплат родственникам погибших. Сообщается, что на данный момент речь идет о сумме в размере 80 тысяч долларов США каждой украинской семье, потерявшей близкого человека в результате авиакатастрофы.

Напомним, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" был по ошибке сбит системами ПВО Ирана рано утром 8 января. Погибли 176 человек. На борту было 11 украинцев, включая девять членов экипажа.