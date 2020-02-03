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03.02.2020 07:20
Рубрика: В мире

Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing

Предложенная Ираном сумма компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана, по мнению президента Украины, слишком мала. "Мы на это не согласились. Будем давить, чтобы выплаты были больше", - цитирует Владимира Зеленского РИА Новости.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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На данный момент, речь идет о сумме 80 тысяч долларов США. Столько денег должна получить каждая украинская семья, потерявшая близкого человека в результате крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Лайнер был случайно сбит системами ПВО Ирана рано утром 8 января. Погибли 176 человек. На борту было 11 украинцев, включая девять членов экипажа.

Зеленский подчеркнул, что человеческая жизнь не измеряется никакими деньгами, но выплаты должны быть больше. Также политик заявил, что ожидает от Тегерана официальных извинений и наказания виновных.

Тем временем виновные в трагедии уже находятся в тюрьме. Правоохранительные органы арестовали несколько человек, следствие по делу продолжается.

В мире экс-СССР Украина В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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