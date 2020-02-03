В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину

Знакомая многим автомобилистам картина. Купил новую машину, а она барахлит. Казалось бы, особых проблем нет. По закону продавец обязан вернуть бракованный товар и выдать новый, хороший. Но есть здесь, как говорится, нюансы. Поэтому для многих автовладельцев, особенно тех, кто собирается обновить свой автопарк, будет интересно недавнее решение Верховного суда, в котором разъясняются некоторые особенности применения закона о защите прав потребителя. А именно - обозначено, когда автовладелец может воспользоваться правом вернуть некачественную машину продавцу, а в каких ситуациях он это право теряет.

Дело происходило в Мурманске. Некий Борис Прищепа купил в 2015 году новенький "Ленд Ровер". Но в 2016 году, в течение гарантийного срока, возникла неисправность. Необходимо было менять сажевый фильтр.

Дилер предложил клиенту произвести замену этой детали, но за счет самого автовладельца. Гарантийным случаем он эту неисправность не признал. Тогда автовладелец обратился в суд.

Тот назначил судебную экспертизу, по результатам которой было установлено, что недостаток носит производственный характер. И суд обязал дилера выполнить гарантийные обязательства, то есть произвести ремонт, а также заплатить Прищепе неустойку и штраф. Дилер все это выполнил и передал в апреле 2018 года отремонтированный автомобиль истцу.

А в июле автовладелец потребовал от дилера расторжения договора купли-продажи, поскольку он более 600 дней не мог пользоваться своим автомобилем. Но дилер в этом ему отказал. Тогда Прищепа обратился в суд.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, принял решение в пользу истца. Он исходил из того, что дилер нарушил срок устранения гарантийного недостатка автомобиля.

По мнению суда, Прищепа, отремонтировав автомобиль по решению суда, выбрал и реализовал свое право на устранение недостатка товара, однако это не препятствовало ему в дальнейшем предъявить требования о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств из-за нарушения сроков устранения недостатков товара, которые прямо предусмотрены пунктом 1 статьи 18 закона о защите прав потребителей.

Применять сразу два способа защиты своих прав закон потребителю не позволяет. Тут надо выбирать: либо гарантийный ремонт, либо обмен

Однако с этим не согласился Верховный суд, куда обратился дилер. Как указано в решении, покупатель вправе, обратившись к продавцу, отказаться от исполнения договора купли-продажи транспортного средства, являющегося технически сложным товаром, и потребовать его замены на автомобиль той же марки. Но лишь при одновременном соблюдении нескольких условий. А именно: при нарушении продавцом сроков устранения недостатков товара и обращении покупателя о возврате уплаченной за товар денежной суммы до принятия им результата устранения продавцом заявленных недостатков товара.

В противном случае право на односторонний отказ от договора купли-продажи у покупателя отсутствует.

Право Прищепы восстановлено в полном объеме в судебном порядке. Гарантийный ремонт выполнен и автомобиль принят истцом, после чего эксплуатировался им в течение нескольких месяцев.

При этом не установлено, что в автомобиле после замены противосажевого фильтра проявились какие-либо новые недостатки либо повторно возник тот же дефект, что предоставляло бы потребителю право отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Прищепа сделал свой выбор. Он принял отремонтированный автомобиль и продолжил его эксплуатацию. Таким образом права на отказ от договора купли-продажи у него уже не было. Он воспользовался одним из способов защиты и восстановления своего права. А одновременно применять два способа защиты закон не позволяет.

Это сродни тому, как дважды наказать кого-нибудь за одно и то же нарушение. Кроме того, действия автовладельца чем-то похожи на попытку разжиться за чужой счет. То есть, ему отремонтировали автомобиль, заплатили все издержки, которые были причинены из-за нарушения сроков ремонта. После этого он еще некоторое время машиной попользовался, а потом говорит, верните мне деньги и заберите свою машину. Хочу новую. то есть попользовался товаром, так ему еще и должны остались.

Таким образом Верховный суд напомнил, что возврат некачественного автомобиля - один из способов решения проблемы. И каждый выбирает по себе.