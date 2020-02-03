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03.02.2020 19:02
Рубрика: Суд

Ремонт без возврата

В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 22 (8076)
Знакомая многим автомобилистам картина. Купил новую машину, а она барахлит. Казалось бы, особых проблем нет. По закону продавец обязан вернуть бракованный товар и выдать новый, хороший. Но есть здесь, как говорится, нюансы. Поэтому для многих автовладельцев, особенно тех, кто собирается обновить свой автопарк, будет интересно недавнее решение Верховного суда, в котором разъясняются некоторые особенности применения закона о защите прав потребителя. А именно - обозначено, когда автовладелец может воспользоваться правом вернуть некачественную машину продавцу, а в каких ситуациях он это право теряет.
Отдать машину в ремонт или вернуть продавцу? Почитайте закон, передумать не получится. Фото: Вадим Жернов / ТАСС Отдать машину в ремонт или вернуть продавцу? Почитайте закон, передумать не получится. Фото: Вадим Жернов / ТАСС
Отдать машину в ремонт или вернуть продавцу? Почитайте закон, передумать не получится. Фото: Вадим Жернов / ТАСС

Дело происходило в Мурманске. Некий Борис Прищепа купил в 2015 году новенький "Ленд Ровер". Но в 2016 году, в течение гарантийного срока, возникла неисправность. Необходимо было менять сажевый фильтр.

Фото: iStock
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Дилер предложил клиенту произвести замену этой детали, но за счет самого автовладельца. Гарантийным случаем он эту неисправность не признал. Тогда автовладелец обратился в суд.

Тот назначил судебную экспертизу, по результатам которой было установлено, что недостаток носит производственный характер. И суд обязал дилера выполнить гарантийные обязательства, то есть произвести ремонт, а также заплатить Прищепе неустойку и штраф. Дилер все это выполнил и передал в апреле 2018 года отремонтированный автомобиль истцу.

А в июле автовладелец потребовал от дилера расторжения договора купли-продажи, поскольку он более 600 дней не мог пользоваться своим автомобилем. Но дилер в этом ему отказал. Тогда Прищепа обратился в суд.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, принял решение в пользу истца. Он исходил из того, что дилер нарушил срок устранения гарантийного недостатка автомобиля.

По мнению суда, Прищепа, отремонтировав автомобиль по решению суда, выбрал и реализовал свое право на устранение недостатка товара, однако это не препятствовало ему в дальнейшем предъявить требования о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств из-за нарушения сроков устранения недостатков товара, которые прямо предусмотрены пунктом 1 статьи 18 закона о защите прав потребителей.

Применять сразу два способа защиты своих прав закон потребителю не позволяет. Тут надо выбирать: либо гарантийный ремонт, либо обмен

Однако с этим не согласился Верховный суд, куда обратился дилер. Как указано в решении, покупатель вправе, обратившись к продавцу, отказаться от исполнения договора купли-продажи транспортного средства, являющегося технически сложным товаром, и потребовать его замены на автомобиль той же марки. Но лишь при одновременном соблюдении нескольких условий. А именно: при нарушении продавцом сроков устранения недостатков товара и обращении покупателя о возврате уплаченной за товар денежной суммы до принятия им результата устранения продавцом заявленных недостатков товара.

В противном случае право на односторонний отказ от договора купли-продажи у покупателя отсутствует.

Право Прищепы восстановлено в полном объеме в судебном порядке. Гарантийный ремонт выполнен и автомобиль принят истцом, после чего эксплуатировался им в течение нескольких месяцев.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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При этом не установлено, что в автомобиле после замены противосажевого фильтра проявились какие-либо новые недостатки либо повторно возник тот же дефект, что предоставляло бы потребителю право отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Прищепа сделал свой выбор. Он принял отремонтированный автомобиль и продолжил его эксплуатацию. Таким образом права на отказ от договора купли-продажи у него уже не было. Он воспользовался одним из способов защиты и восстановления своего права. А одновременно применять два способа защиты закон не позволяет.

Это сродни тому, как дважды наказать кого-нибудь за одно и то же нарушение. Кроме того, действия автовладельца чем-то похожи на попытку разжиться за чужой счет. То есть, ему отремонтировали автомобиль, заплатили все издержки, которые были причинены из-за нарушения сроков ремонта. После этого он еще некоторое время машиной попользовался, а потом говорит, верните мне деньги и заберите свою машину. Хочу новую. то есть попользовался товаром, так ему еще и должны остались.

Таким образом Верховный суд напомнил, что возврат некачественного автомобиля - один из способов решения проблемы. И каждый выбирает по себе.