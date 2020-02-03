В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей

Концепция предложения ужесточить наказание для шумных соседей заслуживает поддержки, но к инициативе есть вопросы. Предложение коллег по Госдуме на эту тему оценил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Как ранее сообщалось, группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой разработала законопроект, который предполагает введение на федеральном уровне штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 07:00). Сумма денежного наказания для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Качкаев, которого цитирует RT, назвал идею разумной, ведь, по его словам, нужно уважать людей, которые живут рядом "Другой вопрос в том, по каким критериям это все будут оценивать", - добавил депутат. Он допустил, что критерии и другие нюансы можно прописать в Жилищном кодексе или в Кодексе административных правонарушений.

Законопроект на эту тему планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии, то есть до августа.