В Кремле выразили обеспокоенность активностью террористов в Идлибе

В Кремле по-прежнему озабочены продолжающейся активностью террористических группировок в Идлибе.

"Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пока не говорили по телефону, но нет сомнений, что если лидеры посчитают это необходимым, то такой разговор можно будет согласовать в самые сжатые сроки, сказал Песков. Так он ответил на вопрос, был ли телефонный разговор двух президентов после того, как турецкие военные попали под огонь сирийской армии.

"В Минобороны России уже дали необходимые пояснения в связи с ситуацией в Идлибе", - напомнил представитель Кремля. - Мы по-прежнему сохраняем озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе".