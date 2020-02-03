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03.02.2020 13:52
Рубрика: Власть

В Кремле выразили обеспокоенность активностью террористов в Идлибе

Текст: Кира Латухина
В Кремле по-прежнему озабочены продолжающейся активностью террористических группировок в Идлибе.
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

"Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: AP Photo/Lefteris Pitarakis
Иран поддержал наступательную операцию армии Сирии в Идлиб

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пока не говорили по телефону, но нет сомнений, что если лидеры посчитают это необходимым, то такой разговор можно будет согласовать в самые сжатые сроки, сказал Песков. Так он ответил на вопрос, был ли телефонный разговор двух президентов после того, как турецкие военные попали под огонь сирийской армии.

"В Минобороны России уже дали необходимые пояснения в связи с ситуацией в Идлибе", - напомнил представитель Кремля. - Мы по-прежнему сохраняем озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе".

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