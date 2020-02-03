Минстрой представил проект модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Предлагается давать субсидии на реконструкцию объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60%.

Чтобы чистая вода без потерь поступала в дома, нужно поменять более 44% водопроводных сетей. Фото: REUTERS

По данным Фонда развития трубной промышлености, за последние семь лет в России произошло 4452 крупные аварии в системах тепло- и водоснабжения, от разливов кипятка пострадали 230 и погибли 79 человек. Так, в Пензе в ноябре 2019 года погибли двое мужчин, чей автомобиль провалился в яму с кипятком, появившуюся из-за прорыва теплотрассы. В январе погибли пять человек в Перми - мини-отель с постояльцами залило горячей водой опять же из-за прорыва трубы. В конце 2018 года два парня погибли в залитом кипятком кафе в Санкт-Петербурге. "Подобных аварий было очень много, - говорит гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислав Ткаченко. - Прорывает трубу в квартире - а пенсионеры не могут покинуть ее… Не менее опасны прорывы канализации. Попавший в провал человек очень быстро теряет сознание, потому что там нечем дышать".

По словам Ткаченко, трубы в нашей стране активно прокладывали в 1960-1980-е годы, когда шла активная урбанизация. Срок службы стальных труб - 25 лет, а полимерные тогда почти не применялись. Стальные трубы страдают от химической коррозии в почвах, их пробивают блуждающие токи от трамваев, метро, высоковольтных кабелей. "Но в новой России темпы замены сетей колоссально низкие. В холодном водоснабжении в последние годы мы меняли 1,1-1,5% труб. В горячем - около 2%, в канализации - 0,4% каждый год, это в 10 раз меньше, чем необходимо", - подчеркивает эксперт. Чтобы уровень износа хотя бы не увеличивался, нужно менять по 4% труб ежегодно.

Поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" предполагают выделение субсидий из региональных бюджетов и на компенсацию процентов по кредитам, полученным для замены труб. Тарифы ЖКХ из-за увеличения затрат инвестора для населения не вырастут. "До 1 июня 2020 года проект программы должен быть вынесен на рассмотрение правительства", - сообщили в минстрое.

Из-за изношенных труб теряется почти четверть очищенной на станциях водоподготовки воды

По данным Росстата, в среднем в регионах подлежит замене более 44% водопроводных сетей, 30% сетей в сфере горячего водоснабжения, 45% - в водоотведении. Между тем в АПТС считают, что процент изношенных коммунальных сетей, приведенный Росстатом, можно смело умножать на два. "Нигде не установлено, как оценивать износ, - говорит Ткаченко. - Сейчас это, как правило, субъективная оценка состояния сетей инженером водоканала. И если он резко увеличит цифру - будут вопросы и к нему, и к организации, и к губернатору: что сделали, почему не предотвратили? Поэтому у нас не растет этот показатель".

Недофинансирование приводит не только к трагедиям. Падает качество водопроводной воды. "Бывает, выкапываешь трубу, а там ее в принципе нет. Она уже вся коррозировала, и коррозию всю вымыло. А жидкость транспортируется по оставшемуся в земле каналу, уплотнившемуся вокруг когда-то существовавшей трубы", - говорит Ткаченко.

Из-за изношенных труб теряется почти четверть очищенной на станциях водоподготовки воды. И, напротив, в канализационные сети через дыры в трубах проникают грунтовые воды, так что системы очистки вынуждены перерабатывать до 30% "лишних" стоков. "Если бы мы залатали все сети, каждый год высвобождалось бы по 100 млрд рублей - это сумма, которую мы бы не теряли на утечках и авариях", - считает Ткаченко. По оценкам ассоциации, всего на замену труб в ЖКХ сейчас нужно не менее 30 трлн рублей.

Другая проблема - замена изношенных труб на… некачественные. Это могут быть полимерные трубы, куда добавлен непроверенный пластик из вторсырья. Или трубы, уже бывшие в употреблении. На состоятельных промпредприятиях сети предпочитают менять в срок. А демонтированные трубы после чистки и "реставрации" нередко попадают на рынок под видом новых. Однако срок их годности при этом не увеличивается - прорвать вроде бы новую трубу может уже через несколько лет.

По оценкам ассоциации, до 30% труб на рынке сейчас - фальсифицированные. Поэтому на уровне госкомиссии, которую курирует минпромторг, еще в апреле 2019-го года приняты решения: об обязательной сертификации труб (и соответственно надзору), обязательном входном контроле на объекте (сейчас он рекомендателен), о введении понятия "фальсифицированная промышленная продукция" (позволит корректно работать надзорным и правоохранительным органам по статьям КоАП и УК), о введении маркировки труб, наподобие той, которая уже действует в отношении меховых изделий.

"Еще одна методика, которая точно необходима, - оценка стоимости затрат жизненного цикла. При проведении закупок нужно оценивать не только первоначальную стоимость материала, как сейчас, но и срок его службы и стоимость эксплуатации", - отмечает Ткаченко. Качественные трубы из современных материалов могут прослужить и 100, и 150 лет, но цена их выше, поэтому при закупках они не могут конкурировать с дешевыми аналогами, которые, возможно, потекут уже через несколько лет.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова считает, что необходимо синхронизировать замену труб внутри домов с заменой внутриквартальных сетей. "Если мы заменяем трубы в домах, но не меняем их в районе, на подводке к дому, то качество воды, тепла не может значительно улучшиться", - отмечает она.

Кроме того, проблемой стала передача в аренду или в собственность посторонним лицам чердаков, подвалов, колясочных, лифтерных и других помещений, относящихся к общедомовому имуществу. "В местах концентрации общедомовых инженерных коммуникаций возникают ресторанчики, отельчики, магазинчики и даже производственные цеха, - говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева о причинах трагедии в Перми. - Новые обитатели начинают сносить несущие стены, углублять фундаменты, что вызывает угрозу обрушения здания, перекрывать доступ к общедомовым коммуникациям. Доходит до того, что в случае аварии невозможно перекрыть воду и отремонтировать трубу, так как у собственников и управляющей организации нет доступа к магистральным кранам в техническом помещении. Это абсолютно противозаконно!".

По ее мнению, это стало одной из причин недавней трагедии в мини-отеле. Сотрудники "ЖКХ Контроль" регулярно встречаются с руководителями регионов и крупных муниципалитетов, обсуждая возможность внесудебного признания таких помещений собственностью домов. "Встреча с руководством Перми в ноябре показала неготовность муниципалов к такому шагу. Как результат - эта трагедия. Более того, пермские власти придумали и приняли документ, по которому, чтобы инициировать процедуру возврата незаконно отчужденного имущества, собственники должны принять решение на общем собрании 100% голосов. Что практически невозможно", - отмечает Разворотнева.