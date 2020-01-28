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28.01.2020 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми начались выплаты пострадавшим при ЧП в мини-отеле

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Власти Пермского края выплатили компенсации семьям погибших и пострадавшим при коммунальной аварии в мини-гостинице "Карамель". Об этом сообщили в администрации губернатора региона. Семьи погибших получили по пятьсот тысяч рублей, пострадавшие - от двухсот до трехсот тысяч рублей, в зависимости от тяжести полученных травм. Всего на эти цели из бюджета Пермского края было направлено 3,4 миллиона рублей.

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Материальную помощь окажет и администрация Перми. Семьям погибших выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшим - по 100 тысяч рублей. Пермская сетевая компания также готова произвести выплаты - по два миллиона рублей получат семьи погибших, а пострадавшим выдадут до пятисот тысяч рублей в зависимости от причиненного вреда.

Напомним, что ночью 20 января в мини-гостинице "Карамель" прорвало тепломагистраль. Горячая вода затопила подвал, где погибли пять постояльцев, один из них ребенок.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Кроме того, следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении сотрудника МЧС, подозревая его в халатности.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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