В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле "Карамель"

В Перми следователи задержали Разифа Исмакаева, сотрудника надзорного подразделения краевого МЧС. Его подозревают в халатности, из-за которой погибли люди в мини-отеле "Карамель". Об этом сообщили в СК РФ.

Он проводил проверку в феврале 2019 года. При этом были выявлены серьезные нарушения. Однако работа гостиницы приостановлена не была.

Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об его аресте.

Напомним, что ночью 20 января в мини-гостинице "Карамель" прорвало тепломагистраль, горячая вода затопила подвал, где погибли пять постояльцев, один из них ребенок.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).