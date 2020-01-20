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20.01.2020 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы

Текст: Константин Бахарев

Следственный комитет России опубликовал видеоролик о проведении осмотра в пермском мини-отеле "Карамель", где сегодня ночью погибли пять человек. Видно, что в подвале до сих пор стоит вода, а в номерах разбросаны вещи постояльцев.

Фото: Константин Бахарев
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В мини-отеле густой пар, электричество отключено, и следователи используют переносные фонари, запитанные от генератора, работающего у входа в "Карамель".

Напомним, что гостиница была затоплена после прорыва теплосетей и при этом погибли пять человек, и еще шестеро получили ожоги разной степени. По факту гибели людей следователи СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Глава Перми ввел в городе режим ЧС, так как из-за аварии без тепла и горячей воды остаются 17 многоквартирных домов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь РГ-Видео

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