СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы

Следственный комитет России опубликовал видеоролик о проведении осмотра в пермском мини-отеле "Карамель", где сегодня ночью погибли пять человек. Видно, что в подвале до сих пор стоит вода, а в номерах разбросаны вещи постояльцев.

В мини-отеле густой пар, электричество отключено, и следователи используют переносные фонари, запитанные от генератора, работающего у входа в "Карамель".

Напомним, что гостиница была затоплена после прорыва теплосетей и при этом погибли пять человек, и еще шестеро получили ожоги разной степени. По факту гибели людей следователи СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Глава Перми ввел в городе режим ЧС, так как из-за аварии без тепла и горячей воды остаются 17 многоквартирных домов.