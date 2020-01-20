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20.01.2020 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми ввели режим ЧС из-за аварии в отеле

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

Фото: Константин Бахарев
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Из-за аварии на тепломагистрали сейчас в Перми без горячей воды и отопления остались 17 жилых многоквартирных домов и социальные учреждения по адресам: улица Советской Армии, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 23 (Детская музыкальная школа №10), 23а, 21а, 25а (детский сад №271), улица Мира, 6а, 8а, улица Чайковского, 7 (краевая клиническая инфекционная больница), 9, 17а, 27а, 27б, 27г, улица Снайперов, 6 и 8.

Напомним, что сегодня ночью произошел прорыв трубы теплосетей в подвале жилого дома №21 по улице Советской Армии. Там располагался мини-отель "Карамель", в результате ЧП погибли пять человек и еще шестеро получили ожоги разной степени тяжести.

По факту гибели людей СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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