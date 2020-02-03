В соцсетях высмеяли решение президента Мексики разыграть самолет в лотерею

JAJAJAJAJAJAJAJA suban los memes del avión presidencial aquí para verlos y seguirme riendo. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/55KMQgjOFJ — Denise Ramos 😜 (@deniseramosm) January 18, 2020

Бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон заказал самолет в американской компании в 2012 году. Он был поставлен в Мехико четыре года спустя и использовался его преемником Энрике Пенья Ньето. Лопес Обрадор неоднократно заявлял, что стоимость самолета, с несколькими спальнями, конференц-залом и даже мини-сауной на борту, который оценивается в 218,7 миллионов долларов, "слишком непозволительна для такой бедной страны, как Мексика".

Вскоре после вступления в должность в декабре 2018 года Лопес Обрадор отправил самолет в ангар в городе Викторвилле, штат Калифорния, и начал искать для него покупателя. Однако частные инвесторы и правительства других стран не горели желанием приобрести такой роскошный лайнер. А когда в 2019 году расходы на его техническое обслуживание превысили 1 миллион долларов, Лопес Обрадо принял решение вернуть Dreamliner домой, чтобы найти другие альтернативы для того, чтобы избавиться от самолета.

Лопес Обрадор путешествует по стране на коммерческих рейсах и с момента своего избрания еще не совершал на своем лайнере поездок за границу. Он все еще надеется, что найдет покупателя на свой дорогой лайнер. На своей конференции на минувшей неделе он сказал, что предложил продать его канадцам, похваставшись тем, что президентский самолет в Мексике больше и лучше, чем официальный самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Президент Мексики сообщил, что если он не сможет продать самолет до 15 февраля, он проведет розыгрыш лотереи. Он надеется продать до 6 миллионов билетов стоимостью около 27 долларов, чтобы выручить от их продажи как минимум 150 миллионов долларов, что на 30 с небольшим миллионов долларов больше, чем его рыночная стоимость. Победитель также получит помощь, по крайней мере, в течение года в виде технического обслуживания и сможет хранить самолет на военном аэродроме или в ангаре в аэропорту Мехико. В воскресенье Лопес Обрадор, как телезвезда, лично представил дизайн лотерейного билета. Критики президента заявляют, что он специально "создает зрелище", чтобы отвлечь внимание сограждан от рекордного уровня убийств и насилия в Мексике.

Пользователи соцсетей между тем иронизируют над решением президента, как провести саму лотерею, так и над его усилиями лично продвигать продажу своего самолета словно коммивояжер. Большие вопросы у комментаторов вызывает и дальнейшая судьба лайнера, в частности, то, что будет делать с этой огромной махиной победитель лотереи, и главное, где будет хранить ее, если не сможет продать. На сей счет в мексиканских соцсетях уже опубликованы многочисленные мемы. В Сети появились изображения самолета, превращенного в огромный грузовик тако, жилые помещения для большой семьи и даже гигантский автобус, который будет перевозить жителей Мехико по погрязшей в огромных пробках 24-миллионой столице страны.

Стало известно, что розыгрыш лотереи пройдет 5 мая в мексиканский национальный праздник Синко де Майо и к нему будут допущены граждане иностранных государств.