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03.02.2020 13:45
Рубрика: Экономика

Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

Текст: Татьяна Замахина
Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти РФ, подчеркнул он, намерены обеспечить бесплатными телефонами каждого фронтовика и участника ВОВ, живущего в России. В сотовый при этом будут записаны "все необходимые и полезные номера, телефоны волонтеров".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- На конец минувшего года в стране насчитывалось порядка 60 тысяч фронтовиков, - заявил депутат. - Очень важно, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости ничего искать.

Имея на руках телефон, ветеран сможет нажать на тревожную кнопку, пояснил Хинштнейн.

Еще одним направлением совместной работы партии "Единая Россия" и волонтеров станет инициатива о персональном уходе за каждым фронтовиком, рассказал депутат.

- Наша задача - сделать все, чтобы каждый день этих людей был максимально счастливым, - подчеркнул глава комитета.

В середине января тема, связанная со связью для ветеранов, поднималась в ходе общения президента с блокадниками и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге. Владимир Путин обещал поддержку проекту "Помощь для ветеранов". Если участнику ВОВ понадобятся продукты, содействие для выхода из дома или помощь на дачном участке, он сможет просто нажать кнопку на телефоне и получить такую поддержку. Этим займутся волонтеры, пояснили тогда в Общероссийском народном фронте.

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