Видео: не очистил стекло от снега - попал в аварию

Первое, что вызывает у среднестатистического зрителя оторопь при просмотре этого видео, это возмущение. Как можно было выезжать на машине, не убрав с лобового стекла снег? Конечно, в аварию попадешь. И хорошо, если обойдется без жертв.

Второе, что еще больше удивляет: всё это происходит не в России. Да-да, это не у нас. Пейзаж только поначалу кажется среднерусским, но, присмотревшись к номерам машин и дорожным указателям, можно понять, что снято видео в канадском Монреале.

Владелец серой Kia, не смахнув снег со стекла, едет по своим делам, без нарушений проезжает перекресток на зеленый свет и лишь после этого немного теряет ориентацию: выезжает на встречную полосу и врезается в ждущую зеленый свет машину. И именно тут включаются "дворники", чтобы очистить наконец стекло и дать понять водителю, что за странный стук он услышал там впереди.

В комментариях под этим видео вежливые канадцы назвали произошедшее "лучшим лайфхаком для очистки лобового стекла", а те водители, что не имели ранее видеорегистратора, признали, что теперь-то самое время его покупать.