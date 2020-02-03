Власть
03.02.2020 12:42
Текст: Юрий Сизов

Видео: В Беларуси проходит комплексная проверка Вооруженных сил

Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил страны, которую объявил на прошлой неделе министр обороны Беларуси Виктор Хренин, продолжается на территории республики, информирует пресс-служба Минобороны РБ, отмечая, что в соответствии с планом идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск. Им предстоит выполнять задачи в различных условиях не только на полигонах, но и в населенных пунктах.

В частности, принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, "Бук", "Оса". Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Подразделения механизированных бригад завершили выдвижение комбинированным способом в районы выполнения учебно-боевых задач и приступили к выполнению поставленных задач, в том числе с боевой стрельбой в ночное время. Для преодоления водной преграды подразделениями 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады силами 7-го инженерного полка в кратчайшие сроки наведена мостовая переправа через реку Березина.

Кстати, ряд воинских частей и подразделений, принимавших участие в проверке, уже успешно выполнив поставленные задачи и возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Главной целью проверки, как уже информировал "СОЮЗ", является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений ВС - готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил, резюмировали в Министерстве обороны РБ.

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