Видео: В Беларуси проходит комплексная проверка Вооруженных сил

В частности, принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, "Бук", "Оса". Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Подразделения механизированных бригад завершили выдвижение комбинированным способом в районы выполнения учебно-боевых задач и приступили к выполнению поставленных задач, в том числе с боевой стрельбой в ночное время. Для преодоления водной преграды подразделениями 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады силами 7-го инженерного полка в кратчайшие сроки наведена мостовая переправа через реку Березина.

Кстати, ряд воинских частей и подразделений, принимавших участие в проверке, уже успешно выполнив поставленные задачи и возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Главной целью проверки, как уже информировал "СОЮЗ", является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений ВС - готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил, резюмировали в Министерстве обороны РБ.