Vivo V17 - смартфон с необычной внешностью и умной квадрокамерой

Внешний вид Vivo V17 производит приятное впечатление, несмотря на относительно стандартный дизайн: большой экран, тонкие рамки, каплевидный вырез и градиент на задней крышке. Отличительная черта - расположение основной камеры. Инженеры и дизайнеры поместили четыре модуля камеры на платформу в виде скругленного ромба, под которым расположилась светодиодная лампочка вспышки. Выглядит интересно и необычно.

Вообще у Vivo V17 преобладают очень плавные линии, все углы сглажены. Смартфон приятно держать, он эргономичен, и им легко управлять одной рукой, используя программные кнопки или жесты.

Однако во всей этой бочке меда есть и ложка дегтя. Поверхность задней панели глянцевая и очень быстро собирает отпечатки пальцев. То же касается и экрана, даже несмотря на наличие олеофобного покрытия. Так что тут нужно решить для себя: либо носить салфетку и постоянно протирать смартфон, либо воспользоваться прозрачным силиконовым чехлом (правда, красота немного пострадает, а толщина слегка увеличится).

Диагональ экрана Super AMOLED у Vivo V17 составляет 6,38 дюйма, разрешение - 2340х1080 точек (Full HD+). Яркость, цветопередача, угол обзора - все на высоком уровне. Есть функция снижения мерцания для защиты глаз, при этом можно настроить параметры цвета (холодное/теплое свечение), установить расписание.

В экран встроен сканер отпечатков пальцев, который срабатывает без ошибок, и это радует. За отличную работу и датчика, и всего смартфона отвечает платформа Qualcomm Snapdragon 665, которая включают процессор с восемью ядрами Kryo 260 с частотой 2 Ггц, графический чип Adreno 610 и 8 Гб оперативной памяти.

Такое сочетание делает Vivo V17 почти безотказным устройством. За время пользования смартфоном у меня почти не было суперкритичных проблем - он не зависал, справлялся со всеми задачами и не требовал перезагрузки (только при обновлении системы).

Для хранения контента или фотографий предусмотрен накопитель объемом 128 Гб, с помощью карты памяти можно добавить еще 128 Гб. Правда, при этом придется пожертвовать одной из сим-карт.

Теперь о камерах. Основная состоит из четырех модулей. Главный модуль получил сенсор 48 Мп (к такому мы уже привыкли), модуль со сверхшироким объективом (угол обзора 120 градусов) имеет матрицу 8 Мп, еще одна камера для макросъемки - 2 Мп, и последний модуль - для портретной съемки, тоже 2 Мп.

Это хороший набор, который позволяет делать качественные фотографии: и при обычном свете, и при его недостатке, при съемке пейзажей и небольших объектов. Искусственный интеллект помогает делать портреты профессионального уровня - для этого имеется функция Master Pose, с его помощью фотографируемому нужно вписаться в один из десятка специальных трафаретов. Ну а функция Face Beauty сделает портрет еще лучше.

Селфи-камера у смарфтона имеет разрешение 32 Мп. Снимает четко и красиво - жаловаться на автопортреты не приходилось. Обе камеры поддерживают управление жестами и голосом: машешь рукой или произносишь Cheese - и срабатывает затвор.

Проработать смартфон Vivo V17 может до полутора суток при экономичном использовании или обычный световой день в активном режиме. Впрочем, если возникнет необходимость - пополнить аккумулятор емкостью 4500 мАч можно за несколько минут благодаря фирменной быстрой двойной зарядке.

Vivo V17 доступен в трех цветах - синем (синий туман), белом (облачная лазурь) и черном (сияющая ночь). Купить смартфон можно в фирменном онлайн-магазине и у дилеров по цене от 22 990 рублей.