В мире
04.02.2020 14:33
Текст: Юрий Сизов

Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства

В надежной и безопасной работе первенца атомной энергетики в Островце больше всех заинтересована сама Беларусь, которая настроена и впредь "абсолютно открыто обсуждать данный вопрос". Об этом заявил глава МИД Владимир Макей по итогам встречи со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, который находится в РБ с двухдневным рабочим визитом.
Фото: МИД Беларуси Фото: МИД Беларуси
МИД Беларуси

Министр иностранных дел дал понять своему коллеге, что в Минске абсолютно транспарентны в сотрудничестве с МАГАТЭ и ЕС. "Мы добровольно провели стресс-тесты, хотя могли их и не проводить", - напомнил Макей. По его словам, Беларусь подготовила в соответствии с европейскими рекомендациями и национальный план действий. Кроме того, с учетом сохраняющихся озабоченностей со стороны партнеров, в Минске готовы принять еще одну европейскую делегацию, а также продолжать обсуждение данных вопросов.

Фото: БЕЛТА
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Беларусь, подчеркнул Макей, "намерена продолжить выстраивать отношения с Литвой на принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", обратив особое внимание на гуманитарную сферу взаимодействия с соседней страной.

Накануне оба министра, как уже сообщал "СОЮЗ", посетили совместное предприятие - Литовский центр культуры, образования и информации, а также литовские детский сад и школу в Рымдюнах, которые успешно справляются с продвижением культуры и бережным сохранением традиций и языка литовского народа в Беларуси. Кстати, в литовской столице действует гимназия имени Франциска Скорины с обучением на белорусском языке.

Со своей стороны Линас Линкявичюс заверил, что Вильнюс готов к созданию совместного с Минском плана действий по устранению имеющихся разногласий. Поблагодарив своего коллегу за насыщенную программу, литовский министр отметил, что "белорусская сторона показала политическую волю по решению имеющихся проблем".

Фото: iStock
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Он также поделился впечатлениями от своей встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, во время которой было отмечены, в частности, позитивные тенденции в области экономики и транспорта. В правительстве были предметно обсуждены и вопросы белорусско-литовского взаимодействия, в том числе в нефтехимической области.

Правда, констатировал Линас Линкявичюс, "болячки" в двусторонних отношениях остаются, подтвердив в то же время готовность Вильнюса совместно с Минском работать "над дальнейшим устранением имеющихся разногласий", передает БЕЛТА.

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