Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства

В надежной и безопасной работе первенца атомной энергетики в Островце больше всех заинтересована сама Беларусь, которая настроена и впредь "абсолютно открыто обсуждать данный вопрос". Об этом заявил глава МИД Владимир Макей по итогам встречи со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, который находится в РБ с двухдневным рабочим визитом.

Министр иностранных дел дал понять своему коллеге, что в Минске абсолютно транспарентны в сотрудничестве с МАГАТЭ и ЕС. "Мы добровольно провели стресс-тесты, хотя могли их и не проводить", - напомнил Макей. По его словам, Беларусь подготовила в соответствии с европейскими рекомендациями и национальный план действий. Кроме того, с учетом сохраняющихся озабоченностей со стороны партнеров, в Минске готовы принять еще одну европейскую делегацию, а также продолжать обсуждение данных вопросов.

Беларусь, подчеркнул Макей, "намерена продолжить выстраивать отношения с Литвой на принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", обратив особое внимание на гуманитарную сферу взаимодействия с соседней страной.

Накануне оба министра, как уже сообщал "СОЮЗ", посетили совместное предприятие - Литовский центр культуры, образования и информации, а также литовские детский сад и школу в Рымдюнах, которые успешно справляются с продвижением культуры и бережным сохранением традиций и языка литовского народа в Беларуси. Кстати, в литовской столице действует гимназия имени Франциска Скорины с обучением на белорусском языке.

Со своей стороны Линас Линкявичюс заверил, что Вильнюс готов к созданию совместного с Минском плана действий по устранению имеющихся разногласий. Поблагодарив своего коллегу за насыщенную программу, литовский министр отметил, что "белорусская сторона показала политическую волю по решению имеющихся проблем".

Он также поделился впечатлениями от своей встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, во время которой было отмечены, в частности, позитивные тенденции в области экономики и транспорта. В правительстве были предметно обсуждены и вопросы белорусско-литовского взаимодействия, в том числе в нефтехимической области.

Правда, констатировал Линас Линкявичюс, "болячки" в двусторонних отношениях остаются, подтвердив в то же время готовность Вильнюса совместно с Минском работать "над дальнейшим устранением имеющихся разногласий", передает БЕЛТА.