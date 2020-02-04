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04.02.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Большой кроссовер Cadillac для России: стали известны цены

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Cadillac. Фото: Пресс-служба Cadillac.
Фото: Пресс-служба Cadillac.

Российские дилеры Cadillac начали прием заказов на большой кроссовер XT6. Первые "живые" автомобили поступят в автосалоны марки до конца нынешнего месяца.

Стоимость модели, доступной в комплектациях Premium Luxuru и Sport, составляет 3 870 000 рублей - цена, которая действует на время сбора предварительных заказов на модель.

Фото: www.instagram.com/cochespias
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Полноразмерный Cadillac XT6 имеет три ряда сидений и вмещает до семи пассажиров. При сложенных сидениях третьего ряда вместимость багажника составляет 1222 л. Автомобиль поставляется с системой ночного видения, а также с автоматической системой экстренного торможения, с функцией распознавания пешеходов, с автоматическим парковочным ассистентом и с другими системами активной помощи водителю. Также кроссовер получил аудиосистему Bose Performance Series с функцией активного шумоподавления, трехзонный климат-контроль с автоматическим управлением и другое оборудование.

В России новинка продается в оснащении 2,0-литровым мотором мощностью 200 л.с. и с 9-скоростной КПП. Кроссовер Cadillac XT6 имеет также активное спортивное шасси с системой непрерывного управления демпфированием, активную подвеску Continuous Damping Control и усовершенствованную систему полного привода.

Добавим, что в России среди автомобилей Cadillac самым востребованным остается Cadillac Escalade. За 2019 год, по данным "Автостат Инфо", в стране был продан 661 внедорожник этой модели, что на 7% меньше продаж за предыдущий год.

Фото: Пресс-служба Cadillac.
Фото: Пресс-служба Cadillac.
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#Cadillac