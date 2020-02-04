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04.02.2020 01:10
Рубрика: Экономика

Цена на нефть упала до 55 долларов за баррель впервые за 13 месяцев

Цена на нефть марки Brent опустилась до минимума впервые за 13 месяцев. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 54,9 доллара. Причина - распространение коронавируса 2019-nCoV.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Цена на нефть опустилась ниже 60 долларов за баррель

Эксперты прогнозируют замедление темпов роста экономики Китая из-за вспышки пневмонии и принимаемых в связи с этим мерами. Больше всего пострадала туристическая отрасль. Спад отмечен и в сфере торговли - наблюдается снижение экспорта товаров и услуг.

Что же касается нефти и газа, рынок пока больше реагирует на опасения и страхи, а не на реальное уменьшение импорта энергоресурсов в Поднебесную. "Речь идет о падении цен на "черное золото" в результате пессимистических настроений участников рынка. В случае успешной борьбы с эпидемией отыграть потери в цене нефть сможет за очень короткий срок", - рассказал "Российской газете" директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Восточная Азия Китай Цена на нефть Распространение нового коронавируса

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