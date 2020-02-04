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04.02.2020 12:50
Рубрика: Власть

Для учителей предлагают ввести ряд льгот

Текст: Татьяна Замахина
В законопроект о высоком статусе учителя может войти норма о ряде льгот для педагогов. Об этом сообщила зампред комитета ГД по образованию и науке Любовь Духанина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как ранее писала "РГ", стартовала разработка законопроекта, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя. Цель авторов - подчеркнуть в документе социальную значимость педагогического труда и сделать учителей более защищенными.

Фото: iStock
Депутаты разработают закон о высоком статусе преподавателя

Над документом работают депутаты от "Единой России" совместно с "Учительской газетой", педагогической и родительской общественностью, с экспертами в сфере образования.

- Есть предложение закрепить льготы по аналогии с тем, как для сотрудников некоторых транспортных предприятий действуют льготы на проезд, - рассказала Духанина.

Среди возможных льгот она назвала прием ребенка в детский сад вне очереди, возможность гарантированной записи ребенка в ту же школу, где работают родители.

Законопроект также закрепит нормы, защищающие педагогов от "недопустимого по отношению к ним поведения", напомнила Духанина. Ранее она поясняла, что в комитете хотят определить механизмы противодействия ущемлению прав педагогов. При этом возможно использование опыта соседних стран. Так, в Казахстане за оскорбление учителя предусмотрен крупный штраф, а за повторные злостные нарушения - административный арест.

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