Для учителей предлагают ввести ряд льгот

В законопроект о высоком статусе учителя может войти норма о ряде льгот для педагогов. Об этом сообщила зампред комитета ГД по образованию и науке Любовь Духанина.

Как ранее писала "РГ", стартовала разработка законопроекта, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя. Цель авторов - подчеркнуть в документе социальную значимость педагогического труда и сделать учителей более защищенными.

Над документом работают депутаты от "Единой России" совместно с "Учительской газетой", педагогической и родительской общественностью, с экспертами в сфере образования.

- Есть предложение закрепить льготы по аналогии с тем, как для сотрудников некоторых транспортных предприятий действуют льготы на проезд, - рассказала Духанина.

Среди возможных льгот она назвала прием ребенка в детский сад вне очереди, возможность гарантированной записи ребенка в ту же школу, где работают родители.

Законопроект также закрепит нормы, защищающие педагогов от "недопустимого по отношению к ним поведения", напомнила Духанина. Ранее она поясняла, что в комитете хотят определить механизмы противодействия ущемлению прав педагогов. При этом возможно использование опыта соседних стран. Так, в Казахстане за оскорбление учителя предусмотрен крупный штраф, а за повторные злостные нарушения - административный арест.