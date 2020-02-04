Две женщины погибли при стрельбе в общежитии Техасского университета

Две женщины погибли в результате стрельбы в общежитии Техасского университета A&M. Ранения получил двухлетний ребенок. Мальчик находится в стабильном состоянии в местной больнице, сообщил на брифинге начальник техасской полиции Брайан Вон, которого цитирует Reuters.

По его словам, три жертвы были найдены сотрудниками кампуса. Ранее руководство университета заявило, что полиция активно расследует ЧП с тремя жертвами стрельбы в учебном заведении.

Официальные лица в кампусе, расположенном примерно в 105 километрах к северо-востоку от Далласа, не огласили деталей преступления. Занятия в вузе, где обучаются около 12 тысяч студентов, были отменены до вторника.

Стрельба является последней в волне насилия с применением огнестрельного оружия в американских колледжах и студенческих городках за последние годы. Кровопролитие вызвало споры о более жестких ограничениях на доступ к оружию в Соединенных Штатах, где Вторая поправка к конституции гарантирует право на ношение оружия.

В октябре два человека были убиты и еще около десятка были ранены на вечеринке в честь Хэллоуина в этом университете. Стрельба произошла на улице около кампуса. Власти заявили, что многие из 750 человек, которые на присутствовали на вечеринке, были студентами.