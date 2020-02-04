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04.02.2020 02:41
Рубрика: В мире

Две женщины погибли при стрельбе в общежитии Техасского университета

Текст: Андрей Васильев
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Две женщины погибли в результате стрельбы в общежитии Техасского университета A&M. Ранения получил двухлетний ребенок. Мальчик находится в стабильном состоянии в местной больнице, сообщил на брифинге начальник техасской полиции Брайан Вон, которого цитирует Reuters.

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По его словам, три жертвы были найдены сотрудниками кампуса. Ранее руководство университета заявило, что полиция активно расследует ЧП с тремя жертвами стрельбы в учебном заведении.

Официальные лица в кампусе, расположенном примерно в 105 километрах к северо-востоку от Далласа, не огласили деталей преступления. Занятия в вузе, где обучаются около 12 тысяч студентов, были отменены до вторника.

Стрельба является последней в волне насилия с применением огнестрельного оружия в американских колледжах и студенческих городках за последние годы. Кровопролитие вызвало споры о более жестких ограничениях на доступ к оружию в Соединенных Штатах, где Вторая поправка к конституции гарантирует право на ношение оружия.

В октябре два человека были убиты и еще около десятка были ранены на вечеринке в честь Хэллоуина в этом университете. Стрельба произошла на улице около кампуса. Власти заявили, что многие из 750 человек, которые на присутствовали на вечеринке, были студентами.

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