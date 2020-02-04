Электрический BMW X5: двери без рам

Cерия шпионских снимков электрокроссовера, проходящего испытания на крайнем севере Швеции, приоткрывает покров тайны над ключевой моделью цифровой эпохи для BMW. Фото публикует портал Carscoops.

Среднеразмерный семиместный SUV, который пока обозначаюn проектным именем iNEXT, с одноименным концептом 2018 года сходства имеет гораздо меньше, чем с серийным BMW X5.

Они примерно равны по габаритам и пропорциям кузовов. Спекуляции на тему задних дверей, распахивающихся против хода, уже опровергнуты - двери обычные, зато без оконных рам. Боковые зеркала - на дверных панелях. Дверные ручки будут на сервоприводе. Дверь багажного отсека захватывает боковины, как на Audi Q7 - погрузка объемных вещей не составит труда.

На X5 серийный электрокроссовер будет даже стилистически походить больше, чем на собственную дизайн-концепцию воплощенную в iNEXT. Да, "ноздри" (на электромобиле это больше не решетка, а стенд для датчиков и радаров) будут гораздо больше по высоте, чем на X5, но фары - и близко не столь авангардные "клинки", как на iNEXT.

Фото: www.carscoops.com

Об интерьере по прототипу судить нельзя, его просто нет. Вместо него - контрольный пульт испытателя. Но концепция из свободной передней консоли и широкого "выступа" под правой рукой водителя воплощена. Панорамный выгнутый дисплей на половину ширины салона, который получит серийный электромобиль, приберегли, зато шестигранное рулевое колесо - на месте.

В основу электрокроссовера ляжет новая платформа с тяговой батареей под полом и электромоторами на осях колес. Производитель обещает 600 км пробега на полном заряде батарей, разгон 0-100 км/ч - за 4 с, передовую систему подвески и, разумеется, автопилот.

Производить электрокроссовер начнут с 2021 года на заводе в Дингольфинге в Баварии вместе с гибридными и бензиновыми BMW. Товарную версию представят осенью нынешнего года.

Фото: www.carscoops.com